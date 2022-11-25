Міністр закордонних справ Великобританії вирушив з візитом до Києва

Планується, що британці виділять 3 мільйони фунтів стерлінгів для відбудови критичної інфраструктури України.

Міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі вирушив з візитом до Києва.

Про це пише Reuters з посилання на заяву міністерства.

Клеверлі планує у п’ятницю зустрітися під час поїздки з президентом України Володимиром Зеленським і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Планується, що британці виділять 3 мільйони фунтів стерлінгів на допомогу у відбудові критичної інфраструктури України та ще 5 мільйонів – для підтримки української ініціативи з експорту зерна до країн, яким загрожує голод.

Клеверлі засудив Росію за її жорстокі напади на мирних жителів, лікарні та енергетичну інфраструктуру

“Сполучене Королівство стоїть пліч-о-пліч з Україною. Я бачив на власні очі, як зусилля Великобританії допомагають сміливим громадянам чинити опір і відбудовуватися. Наша підтримка триватиме стільки, скільки знадобиться для відновлення цієї чудової країни”, – додав міністр.