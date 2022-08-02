Зеленський обговорив із головою ОБСЄ звільнення з полону українців, які входили до складу місії

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із чинним головою ОБСЄ, міністром закордонних справ Республіки Польща Збігнєвом Рау і закликав його докласти зусиль до звільнення з ворожого полону українців, які входили до складу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Про це повідомляє Офіс президента.

Зеленський подякував президенту та уряду Польщі, а також усьому польському народу за потужну підтримку України під час повномасштабного російського вторгнення. Він також висловив подяку Польщі за допомогу біженцям із України.

"Допомагають хто чим може – приймаючи у сім’ях, допомагають нашим дітям, допомагають сім’ям знаходити роботу й прихисток", - зазначив він.

Президент відзначив законодавчі ініціативи Польщі на підтримку українців і нагадав, що Верховна Рада ухвалила аналогічний закон щодо особливого статусу поляків в Україні.

"Я вважаю, що таких речей між нашими народами має бути якомога більше. Таке єднання в цей час свідчить про спільне майбутнє наших народів, наших незалежних суверенних держав", – сказав він.

Зеленський також подякував Польщі за оборонну допомогу Україні, зокрема щодо постачання самохідних артилерійських установок Krab.

Нагадаємо, сьогодні Збігнєв Рау розпочав візит в Україну. Він наголосив, що попри російський обструкціонізм, Польща рішуче налаштована забезпечити діяльність та допомогу ОБСЄ Україні.

Як повідомлялося, 1 липня через позицію Росії ОБСЄ ініціювала заходи щодо закриття Офісу координатора проєктів в Україні.