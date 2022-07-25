​До України прибули голова МЗС і міністр соціальних питань Німеччини

Сьогодні до України приїхали міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер та міністр соціальних питань Губертус Гайль .
Про це пише Der Spiegel.
Видання зазначає, що зранку, на початку свого візиту, міністри відвідали зруйноване війною місто Ірпінь.
Для обох політиків – це перший візит до нашої країни після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Після поїздки до Ірпеню німецькі міністри зустрінуться з міністром внутрішніх справ України Денисом Монастирським, очільником цивільного захисту Сергієм Круком, віцепрем’єр-міністеркою – міністеркою економіки Юлією Свириденко, міністеркою соціальної політики Оксаною Жолнович та мером Києва Віталієм Кличком.
Нагадаємо, Німеччина не відкидає провалу так званих кругових поставок танків Україні, про які домовилися з Польщею, та хоче зайнятися пошуками альтернатив. Про це заявила міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок в інтерв'ю Bild.