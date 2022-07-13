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​Іран спростував інформацію про продаж дронів Росії

“Позиція Ірану щодо війни РФ з Україною є абсолютно чіткою і неодноразово офіційно заявлялася”.

​Іран спростував інформацію про продаж дронів Росії
Речник Міністерства закордонних справ Ірану Насер Канаані
Фото: en.mfa.gov.ir

Речник Міністерства закордонних справ Ірану Насер Канаані заявив, що країна не продавала сотні власних дронів РФ під час агресії Росії проти України.

Про це повідомляє сайт МЗС Ірану.

“Речник Міністерства закордонних справ Ірану Насер Канаані відповів на запитання журналіста стосовно висловлювань радника США з питань нацбезпеки щодо продажу Іраном Росії нових вітчизняних технологій”, – йдеться у повідомленні.

Насер Канаані сказав, що співпраця між Іраном і Росією розпочалася ще до початку війни в Україні, і останнім часом у цьому питанні не відбулося жодних конкретних дій.

Він додав, що позиція Ірану щодо війни РФ з Україною є абсолютно чіткою і неодноразово офіційно заявлялася.

Нагадаємо, 11 липня під час брифінгу в Білому домі радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що уряд Ірану готується передати Росії кілька сотень безпілотників, у тому числі здатних нести зброю, вже цього місяця. Також, за його словами, незабаром має розпочатися навчання російських військових в Ірані.

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