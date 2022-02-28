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Українська делегація прибула на перемовини з РФ на українсько-білоруський кордон

Ключове питання перемовин – негайне припинення вогню та відведення військ з території України.

Українська делегація прибула на перемовини з РФ на українсько-білоруський кордон
Фото: Міноборони

Українська делегація прибула в район українсько-білоруського кордону для участі в переговорах з представниками Російської Федерації. 

Про це повідомила пресслужба українського парламенту.

До складу делегації увійшли: 

  • голова фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія, 
  • міністр оборони України Олексій Резніков, 
  • радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, 
  • перший заступник глави делегації України в Тристоронній контактній групі Андрій Костін, 
  • народний депутат Рустем Умєров,
  • заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький. 

Ключове питання перемовин – негайне припинення вогню та відведення військ із території України.

Голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія впевнений, що переговори з Російською Федерацією відбудуться лише в потрібному Україні напрямку.

"Переговори підуть або в потрібному напрямку, або як російський військовий корабель", – написав Арахамія у фейсбуці вночі 28 лютого.

Відповідаючи на коментарі у фейсбуці, Арахамія уточнив: "Ми їдемо вислухати пропозиції. А потім уже будемо обговорювати, варто це того чи ні".

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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