Центр Разумкова: Зеленський у другому турі перемагає Порошенка, але може програти Разумкову

Щоб кинути виклик президенту, ексспікеру спочатку треба обігнати Порошенка.

Колишній спікер Верхової Ради Дмитро Разумков не має достатніх рейтингів для виходу в другий тур президентських виборів, але якби таке раптом сталося, то він міг би виграти у Володимира Зеленського.

Про це свідчить опитування Центру Разумкова, яке проводилось з 11 по 17 листопада.

Якби президентські вибори відбулися найближчим часом, до другого туру вийшли б Володимир Зеленський (25,2% голосів тих, хто має намір взяти участь у виборах і визначився з вибором) та Петро Порошенко (17,5%).

Решта потенційних кандидатів набирають набагато менше: Юрій Бойко - 10,9%, Юлія Тимошенко - 9,4%, Дмитро Разумков - 7,5%, Ігор Смешко - 5,2%, Володимир Гройсман - 4,9%.

% усіх опитаних % тих, хто має намір взяти участь у виборах* % тих, хто має намір взяти участь у виборах і визначився з вибором Зеленський Володимир 17,0 22,1 25,2 Порошенко Петро 11,4 15,3 17,5 Бойко Юрій 8,3 9,5 10,9 Тимошенко Юлія 7,0 8,2 9,4 Разумков Дмитро 5,5 6,6 7,5 Смешко Ігор 3,6 4,5 5,2 Гройсман Володимир 3,5 4,3 4,9 Мураєв Євгеній 3,7 4,2 4,8 Ляшко Олег 2,5 2,7 3,1 Гриценко Анатолій 1,7 2,3 2,6 Кошулинський Руслан 1,3 1,9 2,2 Притула Сергій 1,6 1,7 1,9 Кличко Віталій 0,7 0,7 0,8 Інший кандидат 4,1 3,5 4,0 НЕ БРАТИМУ УЧАСТІ У ВИБОРАХ 12,6 ˗ ˗ ВАЖКО СКАЗАТИ 15,5 12,4 ˗

Під час опитування респондентам пропонувалося також обрати, за кого з політиків вони проголосували б, якби відбувся другий тур виборів президента України. Другий тур моделювався за участі чотирьох кандидатів: Зеленський, Бойко, Порошенко, Разумков.

Виявилося, що Зеленський перемагає у Бойка і Порошенка, але Разумкову може й програти

Голоси розподілилися б наступним чином:

Зеленський - Порошенко: 54,0% на 46,0%

Зеленський - Бойко: 66,3% на 33,7%

Зеленський - Разумков: 49,6% на 50,4%

Дослідження проводили з 11 по 17 листопада 2021 року методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, що Центр Разумкова носить ім'я Олександра Разумкова, батька Дмитра Разумкова.