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На внеочередном заседании ВР рассмотрят кадровые вопросы, - повестка дня

Будет ли среди них и премьерская должность, пока непонятно.

На внеочередном заседании ВР рассмотрят кадровые вопросы, - повестка дня
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову с просьбой созвать внеочередное заседание парламента для рассмотрения ряда вопросов. Как стало известно LB.ua из собственных источников, среди них есть и касающиеся Кабинета министров.

Обращение направлено Разумкову сегодня, 28 февраля. По словам источников, в числе заявленных президентом вопросов значатся:

- допуск иностранных вооруженных сил в Украину для проведения учений,

- ратификация договора с Францией о поддержке усиления морской безопасности и охраны Украины,

- внесение изменений в закон "О противодействии коррупции".

Кроме того, в повестку дня также включен «вопрос о Кабинете министров», без уточнений.

По состоянию на сегодня, планируется в его рамках - кроме прочего - решить вопрос о назначении Алексея Резникова министром по делам деоккупации (прежнее министерство по делам оккупированных территорий, но несколько видоизменённое). Предполагается, что также будет осуществлен ряд других кадровых назначений. Будет ли среди них и премьерская должность, пока непонятно. Но в случае отставки главы КМУ, все министры получат статус исполняющих обязанности, а в.и.о. премьер-министра по статусу будет назначен действующий вице-премьер Денис Шмыгаль.

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