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Загороднюк: останавливать ракетные проекты "Нептун" и "Ольха" не собираемся

Министр назвал спекуляцией слухи о закрытии "ракетной программы".

Загороднюк: останавливать ракетные проекты "Нептун" и "Ольха" не собираемся
Фото: turchynov.com

Министр обороны Андрей Загороднюк в интервью LB.ua прокомментировал слухи о закрытии ракетной программы в Украине.

По его словам, это спекуляции, так как в реальности ракетной программы в Украине нет и никогда не было. "Возвращаясь к вопросу о ракетной программе, ее не существует. И никогда не было. Так вышло. Мы только разрабатываем концепцию развития нашей ракетной отрасли", - сказал министр.

В то же время он подчеркнул, что отдельные ракетные проекты, такие как "Нептун" и "Ольха", финансируются и останавливать их не собираются.

"По "Нептуну" в этом году мы должны закрыть конструкторскую разработку и поставить его на вооружение, финансовый ресурс на это предусмотрен. Точно так же и с "Ольхой", - сказал Загороднюк.

"Если в двух словах, на ракетное вооружение мы планируем потратить на 300 млн гривен больше, чем в предыдущем году. Это не совсем похоже на «закрытие программы». Думаю, это была какая-то информационная кампания против нас", - сказал он.

Напомним, что ракетная система залпового огня "Ольха" - разработка конструкторов государственного предприятия "Государственное Киевское конструкторское бюро Луч". Летом 2019 года Украина испытала модернизированные ракеты "Ольха-М" с максимальной дальностью 130 километров.

Мобильный комплекс крылатых ракет "Нептун" также испытывали в прошлом году. В СНБО сообщали, что в ходе испытаний крылатая ракета выполнила уникальное по сложности полетное задание: пролетев более 100 км в направлении моря, сделала разворот на 180 градусов, и на обратном пути точно поразила цель.

Боеприпасом для "Нептуна" выступает новейшая крылатая ракета Р-360, которая способна поражать надводные и надземные цели на расстоянии более 300 км.

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