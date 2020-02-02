В Киеве арестовали подозреваемого в попытке подкупить главу Госрезерва

Несколько дней назад пытались подкупить главу ФГИ.

Высший антикоррупционный суд сообщил об аресте подозреваемого, которому вменяют попытку дать взятку главе Государственного агентства резерва.

Об этом говорится в фейсбуке суда.

По данным следствия, подозреваемый пытался договориться о сохранении на должности руководителя государственной организации из сферы Госрезерва и склонял чиновника к получению неправомерной выгоды.

Его действия квалифицировали по ч.4 ст.27, ч.4 ст.369 (подстрекательство к даче взятки), ч.4 ст.27 ч.3 ст.368 (подстрекательство к получению взятки), ч.4 ст.368 (получение взятки) Уголовного кодекса и арестовали с залого 2,1 млн гривен.

С конца ноября Горезерв Украины возглавляет Ярослав Погорелый. Это бывший менеджер Полтавской газонефтяной компании, где крупнейшими акционерами являются компании Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и Виктора Хомутынника.

Напомним, что несколько дней назад главе Фонда госимущества предложили взятку в 5 млн долларов за назначение директора Одесского припортового завода.