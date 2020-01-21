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Второе подозрение Павловского касается запугивания активистов и депутатов в Херсонской области

Фигурант дела об убийстве Гандзюк проходит по еще четырем статьям УК.

Второе подозрение Павловского касается запугивания активистов и депутатов в Херсонской области
Фото: Диана Буцко

Второе подозрение Игоря Павловского, которого судят по обвинению в причастности к убийству херсонской активистки Екатерины Гандзюк, касается руководства преступной организацией, запугивавшей депутатов Алешковского райсовета и уничтожавшей имущество активистов.

Текст подозрения зачитал прокурор во время заседания в Печерском районном суде Киева, где Павловскому должны избрать меру пресечения.

Павловского подозревают в преступлениях по статьям 255 (создание преступной организации), 294 (массовые беспорядки), 194 (умышленное повреждение имущества), 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса. Обвинение попросило суд взять подозреваемого под арест без права выхода под залог.

По данным следствия, в организацию входили еще один фигурант дела об убийстве Гандзюк Сергей Торбин, его бизнес-партнер Сергей Брага и "другие неустановленные лица".

"Целью ее участников было совершение преступлений, связанных с уничтожением имущества, преступлений против общественной безопасности, а также здоровья и жизни человека", - заявил прокурор.

По словам обвинения, Павловский приказал летом 2018 года сжечь автомобиль "Организации патриотических граждан Кордон" с целью запугать бизнесменов Александра Цегельника и Юрия Марудового.

Кроме того, в подозрении говорится, что организация Павловского давила на депутатов Алешковского райсовета, чтобы те не выражали недоверие знакомой Павловского Елене Кравченко-Скалозуб. "Павловский в начале мая... организовал массовые беспорядки у здания Алешковского райсовета", - отметил прокурор.

Адвокат Павловского в свою очередь подчеркнул, что это подозрение не относится к делу Гандзюк, как накануне сообщили правоохранители.

"Указанное дело не имеет никакого отношения к Екатерине Гандзюк. Из всех статей, перечисленных в ходатайстве, прокурорами описаны только два события. Во всех этих делах указаны одни и те же пострадавшие, которые являются членами ОПГ, названной ими же, "Кордон", - сказал адвокат.

Защитник считает, что в ходатайстве о заключении под стражу прокуроры не предоставили доказательств, что Павловский руководил преступной организацией.

Напомним, что Игорь Павловский считается посредником между заказчиками и исполнителями убийства Екатерины Гандзюк, его судят в Одессе.

20 января 2020 года его задержали по новому подозрению как руководителя преступной организации.

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