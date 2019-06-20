В Киеве состоялся всеукраинский съезд патриотического движения «Гідність нації»

19 июня в конференц-холле НСК «Олимпийский» состоялся первый съезд Всеукраинского патриотического движения «Гідність нації».

Мероприятие началось общим фото всех представителей региональных подразделений Движения, которые приняли участие в съезде. В общем, мероприятие собрало более 300 участников из разных регионов Украины: Сумской, Львовской, Киевской, Днепропетровской, Черкасской, Харьковской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Винницкой, Одесской и Черновицкой областей.

Официальная торжественная часть съезда началась с исполнения гимна Украины после чего основатель патриотического движения «Гідність нації» Владимир Тесля выступил с речью и огласил основные принципы деятельности Движения: «Гідність нації» – это общественное движение, призванное защищать государство и противостоять любим проявлениям расовой, национальной, языковой и религиозной вражды. «Гідність нації» – не политическое объединение. Движение имеет целью поддержку государственности, а не отдельных политических сил и элит».

Также во время своей речи Владимир Тесля заявил: «Сохранение украинской государственности является делом не политических партий, кланов или группировок. Сохранение украинской государственности является делом украинской нации. Сильная армия, эффективные спецслужбы и гражданское соучастие – является залогом сохранения государственности. Движение «Гідність нації» будет действовать во имя сохранения украинской государственности используя все доступные инструменты. Достойная нация – сознательная нация!».

Далее на сцену вышел председатель киевского подразделения патриотического движения «Гідність нації» Владимир Давидюк с такими словами: «Мы не разделяем нацию по религиозным, языковым или этническими особенностями. Потому что мы – государственники, а не националисты-шароварщики».

Съезд завершился объявлением резолюции и обращением к украинскому обществу осознать персональную ответственность за собственное будущее и будущее украинского государства.

Справка:

Всеукраинский патриотический движение «Гідність нації» было создано в мае 2018 года одним из главных функционеров ММА в Украине, основателем и президентом лиги смешанных боевых искусств WWFC и Украинской федерации смешанных боевых искусств UF MMA Владимиром Теслей с целью популяризации спорта и здорового образа жизни среди детей и молодежи.