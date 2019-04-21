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В Украине проходит второй тур президентских выборов (обновляется)

ЦИК должен подвести итоги не позже 1 мая.

10:24. На повторных выборах президента не открылся один избирательный участок. Об этом заявил глава Национальной полиции Сергей Князев. Он находится на территории Донецкой области, подконтрольной правительству – в с.Лебединское Волновахского района.

На этом участке зарегистрировано 680 избирателей, которые теперь лишены права проголосовать.

"Мы открыли уголовное производство по статье 157 УК и в ближайшее время Главное управления Нацполиции в Донецкой области отчитается о ходе расследования и перспектив вынесения подозрения лицам, которые будут считаться виновными", - сказал Князев.

10:17. "Опора" сообщила о первых нарушениях.

На трех избирательных участках Хмельницкой области установлена всего одна стационарная избирательная урна.

На Волыни ряд избирательных участков получили меньше бюллетеней, чем избирателей в списке (на 1-13 бюллетеней). В двух избирательных округах в день тишины и по состоянию на 7:15 дня голосования обнаружены материалы с признаками скрытой агитации, а также агитацию против кандидатов в президенты.

В Черновцах участок №730513 открылся с опозданием. Как сообщил председатель ОИК в 201 округе, члены этой участковой комиссии жаловались, что глава комиссии на заседание "приходит выпивший, поэтому его заменили".

В городе Комарно Львовской области зафиксировали попытку выдачи бюллетеня избирателю, который не имел с собой паспорта. Нарушение удалось предотвратить.

В городе Никополь Днепропетровской области "человек в неадекватном состоянии сообщил о минировании участка". Информация о взрывчатке не подтвердилась - "как оказалось, это была неудачная шутка".

09:55. В Праге из желающих проголосовать выстроилась очередь еще за полчаса до открытия участка. Об этом в твиттере сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнос.

Фото: twitter/YPerebyinis

09:50. Гражданская сеть "Опора" заявила, что ее наблюдателя не пустили на утреннее заседание участковой избирательной комиссии в Яготыне Киевской области, поскольку у того было удостоверения старого образца. В организации считают такие действия незаконными, поскольку выборы являются повторными. Наблюдателя пустили после звонка главе окружной комиссии, н он пропустил открытие сейфа и подсчет бюллетеней.

09:25. Глава ЦИК Татьяна Слипачук сообщил в фейбуке, что все 30 тысяч избирательных участков получили бюллетени для голосования вовремя и в полном объеме.

Сегодня, 21 апреля, в 08:00 в Украине началось голосование во втором туре выборов президента. Голосование продлится до 20:00.

В избирательный бюллетень включены два кандидата: актер Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.

Результаты голосования рассчитываются от количества действительных бюллетеней, соответственно бюллетени без пометок, с несколькими пометками или преднамеренно испорченные не повлияют на итог выборов.

Центральная избирательная комиссия обязана установить результаты выборов не позднее 1 мая, инаугурация избранного Президента должна состояться не позднее 31 мая.

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