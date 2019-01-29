"Под Крутами творилась история молодого государства", - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко отметил историческую важность боя под Крутами, отмечая 101-ю годовщину события. Соответствующее сообщение опубликовано на странице главы государства в Фейсбуке.

"События 29 января 1918 навсегда врезаются в память поколений украинцев. Ведь под Крутами творилась история молодого, как и бойцы-крутяне, государства. Государства, ценой неимоверных усилий и трагических потерь заявившего о своем праве быть свободным от ига империи" – написал Порошенко.

"Станция Круты - только одно из многочисленных сражений в извечном "крестовом походе" России против Украины, однако отважные патриоты, которые защищали Украину под Крутами - настоящие герои, благодаря которым все-таки появилась наша независимость. Как и современные герои, которые на своих плечах крепко держат нашу независимость, защищают свою Родину от посягательств дерзкого агрессора", - подытожил глава государства.

Сегодня Порошенко примет участие в форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" в Международном выставочном центре в Киеве. Ожидается, что в ходе форума президент заявит о своем выдвижении на предстоящих выборах.