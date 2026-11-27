Як і у попередні роки, міський бюджет не фінансує встановлення та обслуговування святкової локації.

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Сьогодні, 27 листопада, в Києві розпочнуть монтаж головної новорічної ялинки. Завершити роботи планують до Дня Святого Миколая 6 грудня.

Встановлення ялинки здійснюють коштом бізнесу. Про це повідомив у відеозверненні міський голова Віталій Кличко.

«Проведення масових заходів не передбачене. Ялинку встановлюємо за ініціативи представників бізнесу. Витрати на встановлення, оформлення, обслуговування та утримання святкової локації організатор бере на себе. Кошти з міського бюджету на це не виділятимуть», – сказав мер.

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Фото: Віталій Кличко Telegram Новорічна ялинка в Києві (проєкт)

Концепція цьогорічної ялинки передбачає встановлення 16-метрової ялинки. На локації буде торгова ятка і дитячий паровоз.

Президент компанії Folk Ukraine, що займається реалізацією проєкту, повідомив, що взяти участь у прикрашанні ялинки цьогоріч зможуть усі охочі. У коментарі Суспільному Ігор Добруцький повідомив, що кияни до 5 грудня можуть допомогти зібрати хвойні гілки.

Освітлення ялинки, як і у попередні роки, буде автономним і вночі не працюватиме.