Теплопостачання Києва забезпечують у штатному режимі. Аварійні бригади Київтеплоенерго ліквідували основну частину аварійних ситуацій, що виникли під час розгортання централізованого опалення. Про це міський голова Віталій Кличко повідомив сьогодні на брифінгу.
Житлові будинки в мікрорайонах Теремки-1 і Теремки-2 підключені повністю. Там реалізовують проєкт будівництва резервного теплозабезпечення.
«Виконали і масштабні роботи на Виноградарі. Відновили нормативні параметри теплоносія на одному з джерел», – сказав Кличко.
38 бригад Київтеплоенерго працюють цілодобово, усуваючи щодоби по 40-50 пошкоджень.
«Кількість пошкоджень у поєднанні з дефіцитом кадрів створює значне навантаження на аварійно-відновлювальні бригади. Це може впливати на терміни відновлювальних робіт», – сказав Кличко.
Цього тижня через аварію на проспекті Науки без теплопостачання опинилися близько 30 житлових будинків. Ремонт уже провели.