У місті працюватимуть понад 1500 пунктів обігріву, розрахованих на 194 000 киян. З них визначили 101 опорний пункт, розрахований на тривале перебування 41 000 людини в разі відсутності світла, опалення чи води. Є умови для перебування маломобільних людей.

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Теплопостачання Києва забезпечують у штатному режимі. Аварійні бригади Київтеплоенерго ліквідували основну частину аварійних ситуацій, що виникли під час розгортання централізованого опалення. Про це міський голова Віталій Кличко повідомив сьогодні на брифінгу.

Житлові будинки в мікрорайонах Теремки-1 і Теремки-2 підключені повністю. Там реалізовують проєкт будівництва резервного теплозабезпечення.

«Виконали і масштабні роботи на Виноградарі. Відновили нормативні параметри теплоносія на одному з джерел», – сказав Кличко.

38 бригад Київтеплоенерго працюють цілодобово, усуваючи щодоби по 40-50 пошкоджень.

«Кількість пошкоджень у поєднанні з дефіцитом кадрів створює значне навантаження на аварійно-відновлювальні бригади. Це може впливати на терміни відновлювальних робіт», – сказав Кличко.

Цього тижня через аварію на проспекті Науки без теплопостачання опинилися близько 30 житлових будинків. Ремонт уже провели.