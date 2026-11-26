Земельну комісію Київської міської ради очолив депутат від фракції "УДАР" Олесь Маляревич замість фігуранта "Чистого міста" Михайла Терентьєва.
Про це повідомляє кореспондент LB.ua з сесії Київради.
Депутати перезапустили роботу земельної комісії після півторарічної перерви.
- Як відомо, Маляревич є діючим військовослужбовцем, заступником командира з питань логістичного забезпечення полку "Ахілес".
- Автором рішення призначити на цю посаду Маляревича був мер Віталій Кличко.
- Терентьєв, який раніше очолював земельну комісію, є одним з підозрюваних у межах кримінального провадження НАБУ під назвою “Чисте місто” щодо земельної корупції в Київраді. В лютому його арештували разом з іншими фігурантами, в березні він вийшов під заставу.
- Партія “УДАР” в травні позбавила Терентьєва мандату, проте він оскаржив це рішення в суді і поки що лишається депутатом.
- Нещодавно він намагався провести засідання земельної комісії, але це не вдалося через бойкот активістами і іншими депутатами.