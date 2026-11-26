Про це Іван Черненко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

У ньому зібрані інструкції з домашнього догляду, алгоритми дій у невідкладних ситуаціях, рекомендації щодо знеболення, харчування та користування медичним обладнанням. Окремий режим передбачили для медичних працівників.

«Опора» працює офлайн після першого завантаження та кешування, тому її можна використовувати без інтернету, зокрема під час блекаутів. Інтерфейс має темну висококонтрастну тему, а користувачі можуть перемикатися між двома режимами: «Для пацієнта та рідних» і «Для лікаря».

Один із розділів присвячений невідкладним станам. У ньому є алгоритм оцінювання стану пацієнта за принципом «Світлофор» — зелений, жовтий і червоний рівні, сценарії допомоги під час задишки та порушення прохідності дихальних шляхів, а також чекліст дій до приїзду бригади екстреної медичної допомоги.

Окремий модуль допомагає підготуватися до відключень електроенергії. Зокрема, у застосунку є калькулятор, який дає змогу розрахувати час автономної роботи зарядної станції або акумулятора для медичного обладнання — неінвазивної вентиляції легень, кисневого концентратора та відсмоктувача. Також зібрали рекомендації щодо ручних альтернатив і безпечного зігрівання пацієнта без опалення.

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Ще один розділ стосується комунікації з людьми, які через стан здоров'я не можуть говорити. Він містить озвучувані картки для повідомлення про потреби та симптоми, двотоновий сигнал виклику, українську абетку для почергового сканування та шкалу PAINAD для оцінювання болю в пацієнтів, які не можуть повідомити про нього словами.

У застосунку також передбачили інструменти для щоденного догляду: журнал прийому ліків і симптомів, календар нагадувань, рекомендації щодо догляду за трахеостомою, гастростомою, катетерами та профілактики пролежнів. Окремо можна знайти інформацію про знеболення, нутритивну підтримку та розрахувати потребу в калоріях і білку.

Для пацієнтів і їхніх родин розробили дорожню карту отримання паліативної допомоги. Вона пояснює, до кого звертатися, як отримати підтримку мобільної паліативної бригади Національної служби здоров'я України, які документи можуть знадобитися та як скористатися допомогою благодійних фондів. Також є офлайн-конструктор шаблонів звернень.

Крім медичних інструкцій, «Опора» містить психологічні поради для рідних і доглядальників: як упоратися з панікою, запобігати емоційному виснаженню та підтримувати комунікацію з пацієнтом.

Автор розробки наголошує, що застосунок не замінює консультацію лікаря, однак допомагає родинам краще орієнтуватися в догляді та знати, як діяти в різних ситуаціях.

Застосунок безкоштовний. Ознайомитися з ним можна за посиланням.