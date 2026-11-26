Про це йдеться в оновлених рекомендаціях Американської асоціації серця та Американського коледжу кардіологів, опублікованих у Journal of the American College of Cardiology.

Також нові рекомендації передбачають ранніше призначення препаратів для зниження холестерину та встановлюють оновлені цільові показники ліпопротеїнів низької щільності залежно від серцево-судинного ризику.

Американські кардіологи рекомендують починати перевіряти рівень холестерину в дітей віком 9–11 років, а дорослим хоча б раз у житті вимірювати рівень ліпопротеїну.

Кардіометаболічні захворювання. Їхня суть криється в самій назві

За оцінками, приблизно кожен четвертий дорослий у США має підвищений рівень ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ), які називають «поганим» холестерином. Його надлишок може накопичуватися на стінках артерій, спричиняти атеросклероз і підвищувати ризик інфаркту та інсульту.

Водночас нові рекомендації передбачають ширший підхід до оцінювання ризиків. Лікарям радять звертати увагу не лише на ЛПНЩ, а й на інші ліпіди та ліпопротеїни, які можуть впливати на розвиток серцево-судинних захворювань.

Голова комітету з розробки рекомендацій, кардіолог Роджер Блюменталь із Центру профілактики серцево-судинних захворювань імені Джонса Гопкінса Чіккароне, наголосив, що більшість серцево-судинних захворювань можна попередити.

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За його словами, здоровий спосіб життя залишається першим кроком для зниження холестерину. Однак, якщо після певного періоду змін показники ліпідів не досягають бажаного рівня, лікарям рекомендують раніше розглядати призначення відповідних препаратів.

Коли рекомендують перевіряти холестерин

Згідно з оновленими рекомендаціями, скринінг рівня холестерину в дітей варто проводити у віці 9–11 років, якщо раніше його не робили. За наявності в сімейному анамнезі випадків передчасних серцево-судинних захворювань або порушень обміну холестерину обстеження можуть рекомендувати вже з дворічного віку.

Для оцінювання серцево-судинного ризику лікарям також радять використовувати новий калькулятор PREVENT. Він допомагає розрахувати ймовірність розвитку серцево-судинних захворювань протягом наступних 10 і 30 років у людей віком від 30 до 79 років.

Для оцінювання використовують показники холестерину, артеріального тиску, вік та інформацію про звички й стан здоров'я людини. Додатково лікар може враховувати фактори, які підвищують ризик захворювань, щоб визначити потребу в медикаментозному лікуванні.

Ще одна рекомендація — кожному дорослому хоча б один раз у житті перевірити рівень ліпопротеїну(а), або Lp(a). Це переважно спадковий тип частинок, що переносять холестерин. Його підвищений рівень збільшує ризик інфаркту та інсульту незалежно від показників ЛПНЩ.

Які показники холестерину вважають цільовими

У нових рекомендаціях знову визначили цільові показники ЛПНЩ залежно від індивідуального серцево-судинного ризику.

Зокрема, рекомендовані такі рівні:

менше 100 мг/дл — для людей із прикордонним або проміжним ризиком;

менше 70 мг/дл — для людей із високим ризиком або атеросклеротичним серцево-судинним захворюванням, які не належать до категорії дуже високого ризику;

менше 55 мг/дл — для пацієнтів із дуже високим ризиком атеросклеротичних серцево-судинних захворювань.

Кардіологиня Памела Б. Морріс із Медичного університету Південної Кароліни, заступниця голови комітету з розробки рекомендацій, зазначила, що нижчий рівень ЛПНЩ забезпечує кращий захист, особливо для людей із підвищеним ризиком інфаркту та інсульту.

За новими настановами, лікарі можуть розглядати ліпідознижувальну терапію для людей із прикордонним ризиком — від 3% до 5% імовірності розвитку атеросклеротичного серцево-судинного захворювання протягом 10 років. Для пацієнтів із проміжним ризиком — від 5% до 10% — таке лікування рекомендують розглядати.

Основними препаратами для зниження рівня ЛПНЩ залишаються статини. Водночас у рекомендаціях передбачено й інші засоби: езетиміб, бемпедоєву кислоту, інгібітори PCSK9 та інклісіран.

Окремо в документі наголошують на важливості змін способу життя, збалансованого харчування та регулярного контролю показників крові. Фахівці радять не відкладати обстеження й обговорювати з лікарем подальші кроки, якщо рівень холестерину залишається підвищеним.