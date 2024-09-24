Глибинна травма та інтелектуальна лінь
Глибинна травма та інтелектуальна лінь
Тімоті Снайдер у розмові з Сергієм Жаданом: Програна війна імперії абсолютно потрібна. І росіяни мають це в майбутньому
Тімоті Снайдер у розмові з Сергієм Жаданом: Програна війна імперії абсолютно потрібна. І росіяни мають це в майбутньому
​Комітет Ради рекомендував прийняти законопроєкт про підвищення податків: військовий збір зросте з 1,5% до 5%
​Комітет Ради рекомендував прийняти законопроєкт про підвищення податків: військовий збір зросте з 1,5% до 5%
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
У Києві прокурор під час обшуку вилучив більше 4 млн гривень, привласнив їх і перестав ходити на роботу
У Києві прокурор під час обшуку вилучив більше 4 млн гривень, привласнив їх і перестав ходити на роботу
“Сармат” не полетів
“Сармат” не полетів
Що не так на горищі? Проблеми, що знижують ефективність Сил оборони
Що не так на горищі? Проблеми, що знижують ефективність Сил оборони
“Грифони” для України
“Грифони” для України
Вкладати пальці в чужі рани
Вкладати пальці в чужі рани
ГоловнаЗдоров'я

Японія передала 30 млн доларів на сучасне обладнання для українських лікарень

В рамках першої фази виконання угоди українські медзаклади вже отримати дев’ять апаратів МРТ, один комп’ютерний томограф та 2 нейрохірургічні мікроскопи.

Японія передала 30 млн доларів на сучасне обладнання для українських лікарень
посол Японії Кунінорі Мацуда і глава МОЗ Віктор Ляшко
Фото: МОЗ

Японія передала 30 млн доларів на сучасне обладнання для українських лікарень.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я України. 

“30 мільйонів доларів на сучасне обладнання для українських лікарень від уряду Японії! Саме така сума фінансування передбачена грантовою угодою між Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA Ukraine Office) та Урядом України”, – йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що в рамках першої фази виконання угоди українські медзаклади вже отримати дев’ять апаратів МРТ, один комп’ютерний томограф та 2 нейрохірургічні мікроскопи загальною вартістю понад 21 млн доларів.

Подальшу співпрацю обговорили під час передачі одного з апаратів МРТ для Інститут серця МОЗ України міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко та представники японської делегації на чолі з Надзвичайним і Повноважним Послом Японії в Україні, паном Кунінорі Мацудою, та головним представником JICA паном Хідекі Мацунагою.

У межах другої фази реалізації угоди в українські медзаклади у різних областях України буде поставлено 18 сучасник нейрохірургічних мікроскопів виробництва Olympus та Mitakа. 8 з них вже працюють в лікарнях. Ще 10 мікроскопів буде встановлено протягом наступного тижня. Сума допомоги по цій фазі перевищила 8,9 млн доларів. 

Також додатково у рамках співпраці українські заклади отримають 20 автомобілів для первинної медичної допомоги та 10 сучасних ендоскопів. 

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies