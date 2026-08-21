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Ще два індустріальні парки отримають державне фінансування на 56 млн грн

Індустріальні парки розташовані у Хмельницькій та Рівненській областях.

Ще два індустріальні парки отримають державне фінансування на 56 млн грн
Ілюстративне фото
Фото: Мінекономіки

Міністерство економіки та довкілля України ухвалило рішення про надання державного стимулювання двом індустріальним паркам на загальну суму 56 млн грн.

Як розповіли у відомстві, фінансування отримають:

  • індустріальний парк «АРТ ПАК ІНДАСТРІАЛ» (Хмельницька область) – 9,699 млн грн на облаштування під’їзних шляхів до індустріального парку;
  • індустріальний парк «КРОНОСПАН РІВНЕ» (Рівненська область) – 46,305 млн грн на розбудову енергетичної інфраструктури.

Із урахуванням цього фінансування, від початку 2026 року державне стимулювання вже отримали 4 індустріальні парки для реалізації 4 проєктів на загальну суму 152 млн грн.

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Кошти надаються на умовах співфінансування 50% на 50% (або 20% на 80% для деокупованих та прифронтових територій, а також для відновлення інфраструктури, пошкодженої внаслідок бойових дій). Подати заявки можна через один з чотирьох уповноважених банків: Ощадбанк, Укрексімбанк та Укргазбанк.

Отримувач державного стимулювання окрім співфінансування зобовʼязаний ввести в експлуатацію не менше 5 тис. кв. м. промислової нерухомості та залучення не менше двох учасників – промислових підприємств впродовж 3-х років.

На сьогодні в Україні зареєстровано 123 індустріальні парки у майже всіх регіонах.

Станом на кінець 2025 року в індустріальних парках збудовано чи будувались 37 промислових підприємств. Обсяг залучених інвестицій в індустріальні парки перевищує 45 млрд грн.

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