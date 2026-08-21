Ще два індустріальні парки отримають державне фінансування на 56 млн грн

Міністерство економіки та довкілля України ухвалило рішення про надання державного стимулювання двом індустріальним паркам на загальну суму 56 млн грн.

Як розповіли у відомстві, фінансування отримають:

індустріальний парк «АРТ ПАК ІНДАСТРІАЛ» (Хмельницька область) – 9,699 млн грн на облаштування під’їзних шляхів до індустріального парку;

індустріальний парк «КРОНОСПАН РІВНЕ» (Рівненська область) – 46,305 млн грн на розбудову енергетичної інфраструктури.

Із урахуванням цього фінансування, від початку 2026 року державне стимулювання вже отримали 4 індустріальні парки для реалізації 4 проєктів на загальну суму 152 млн грн.

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Кошти надаються на умовах співфінансування 50% на 50% (або 20% на 80% для деокупованих та прифронтових територій, а також для відновлення інфраструктури, пошкодженої внаслідок бойових дій). Подати заявки можна через один з чотирьох уповноважених банків: Ощадбанк, Укрексімбанк та Укргазбанк.

Отримувач державного стимулювання окрім співфінансування зобовʼязаний ввести в експлуатацію не менше 5 тис. кв. м. промислової нерухомості та залучення не менше двох учасників – промислових підприємств впродовж 3-х років.

На сьогодні в Україні зареєстровано 123 індустріальні парки у майже всіх регіонах.

Станом на кінець 2025 року в індустріальних парках збудовано чи будувались 37 промислових підприємств. Обсяг залучених інвестицій в індустріальні парки перевищує 45 млрд грн.