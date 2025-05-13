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Майно «ПівдГЗК» Аметова передали в податкову заставу

Протягом трьох років компанія виплатила 29,8 млрд грн дивідендів на користь 12 кіпрських компаній, заявив керівник ДПС України.

Майно «ПівдГЗК» Аметова передали в податкову заставу
АТ «ПівдГЗК»
Фото: Facebook/Південний гірничо-збагачувальний комбінат

Майно акціонерного товариства «Південний гірничо-збагачувальний комбінат» передали у податкову заставу через несплату податкового зобов’язання. 

Про це повідомив голова Державної податкової служби України Руслан Кравченко.

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«Сплатити ці кошти до бюджету "ПівдГЗК" зобовʼязав Верховний Суд. Протягом трьох років компанія виплатила 29,8 млрд грн дивідендів на користь 12 кіпрських компаній. Однак реальними отримувачами доходу були структури в Нідерландах — отже, підстав для застосування пільгової ставки не було», — пояснив Кравченко.

За словами керівника ДПС, боржник проігнорував десятиденний строк, передбачений Податковим кодексом для добровільного виконання зобовʼязання. Із початку травня сума офіційно вважається податковим боргом.

«ДПС вже направила боржнику лист, податкову вимогу та ухвалила рішення про опис майна. На підставі акту, узгодженого з платником податків, майно зареєстровано у податкову заставу», — повідомив очільник служби.

Кравченко додав, що в разі несплати боргу майно реалізують. На заборгованість також нараховується пеня — 120% річних облікової ставки НБУ.

  • У квітні керівник Державної податкової служби повідомляв, що Верховний Суд зобов'язав АТ «ПівдГЗК» сплатити до бюджету 3,7 млрд грн.
  • За словами Кравченка, під час перевірки податкова виявила, що протягом трьох років «ПівдГЗК» перерахувало дивіденди 12 акціонерам – резидентам Кіпру. Загальна сума – 29,8 млрд грн. При виплаті дивідендів застосовувалася пільгова ставка оподаткування – 5%, до бюджету сплачено 1,49 млрд грн.
  • Перевірка показала, що ці кіпрські компанії – «технічні». Отримані кошти оперативно перераховували компаніям-резидентам Нідерландів. Тому, за словами керівника ДПС, кіпрські компанії не є бенефіціарними власниками доходу,  пільгове оподаткування – незаконне. 
  • У результаті ДПС донарахувала АТ основний платіж – 2,98 млрд грн та штрафи – 0,8 млрд грн. Позицію податкової товариство оскаржувало в суді. Однак Верховний Суд поставив крапку в судовій тяганині, скасувавши рішення двох перших інстанцій.
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