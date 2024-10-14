Європарламент схвалив фінансову підтримку для України за рахунок російських активів

Платежі за цим макрофінансовим кредитом будуть здійснюватися за рахунок надзвичайних надходжень від заблокованих активів російського Центробанку.

Комітет торгівлі Європарламенту схвалив підтримку фінансової допомоги Україні в розмірі близько 35 мільярдів євро за рахунок заморожених активів РФ.

Про це ідеться в заяві на сайті Європарламенту.

"Комітет з питань торгівлі проголосував 31 голосом "за", 4 "проти" і жоден утримався за пропозицію Комісії підтримати Україну виключною позикою макрофінансової допомоги у розмірі до 35 мільярдів євро. Це є внеском ЄС у ініціативу G7 з підтримки України шляхом виділення близько 45 мільярдів євро для відповіді на термінові фінансові потреби України, що постає перед російською жорстокою агресивною війною", — ідеться у заяві.

У заяві підкреслюють, що платежі за цим макрофінансовим кредитом, як і за іншими кредитами від країн "Великої сімки", будуть здійснюватися за рахунок надзвичайних надходжень від заблокованих активів російського Центробанку, та координуватимуться через Кредитний механізм співробітництва з Україною, який був нещодавно створений за пропозицією Єврокомісії.

"Майбутні доходи від заморожених російських активів, а також можливі внески від держав-членів ЄС та інших країн будуть доступні Україні через механізм, щоб допомогти країні погасити виняткову позику МЗС, а також позики від інші партнери G7, яких Комісія вважає прийнятними. Ці кошти будуть використані лише для обслуговування та погашення відповідних позик", — уточнюють в заяві.

Додається, що Україна зможе використовувати новий макрофінансовий кредит у сферах, які вважає за необхідне. Система управління та контролю за такими виплатами викладена в Українському плані поряд із спеціальними заходами, що спрямовані на запобігання зловживанням та іншим порушенням. Нові кошти в рамках макрофінансового кредиту будуть доступними для України до кінця 2024 року, і мають бути виплачені до кінця 2025 року.

Виплати по цьому макрофінансовому кредиту обумовлені дотриманням Україною власних зобов’язань щодо ефективних демократичних перетворень, щодо поваги до прав людини. Ці та інші політичні передумови будуть викладені у Меморандумі про порозуміння, який визначатиме порядок виплат за згаданим кредитом.

Напередодні Єврорада погодила до 35 мільярдів євро макрофінансової допомоги Україні та новий кредитний механізм для виконання зобов’язань G7.

Угорщина заявила, що блокуватиме 35-мільярдний кредит для України за рахунок заморожених російських активів, поки у США не оберуть нового президента.