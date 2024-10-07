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Росіяни вивезли з ТОТ України чергову партію зерна, — спротив

Від початку року РФ вивезла з тимчасово окупованих територій України близько 180 тисяч тонн збіжжя.

Росіяни вивезли з ТОТ України чергову партію зерна, — спротив
Фото: Мінінфраструктури

Російські окупанти продовжують вивозити зерно з тимчасово окупованих територій України. Цього разу партія обсягом 8 тисяч тонн зерна була вивезена з Маріуполя в один із російських портів.  

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

За інформацією спротиву, загальний обсяг вивезеного росіянами українського збіжжя через Маріупольський порт у цьому році вже перевищив 180 тисяч тонн. 

"На тимчасово окупованих територіях півдня росіяни продовжують шантажем збирати зерно в місцевих аграріїв. Тут російські окупанти вдалися до примітивної системи збору зерна, яка передбачає наявність так званого державного оператора, який за фіксованою ціною, нижче ринкових, збирає зерно у фермерів й перепродає його", — зазначають в ЦНС.

Політика Кремля щодо вивезення українських ресурсів на тимчасово окупованих територіях  призводить до "значних економічних втрат для України і посилює гуманітарну кризу в регіоні", додають у спротиві.

Збитки внаслідок привласнення РФ українського зерна складають понад 30 млрд грн, однак ця цифра не остаточна.

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