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Німеччина обмежить допомогу Україні найближчим часом, — ЗМІ

Раніше схвалена військова допомога буде поставлена

Німеччина обмежить допомогу Україні найближчим часом, — ЗМІ
Борис Пісторіус
Фото: spiegel.de

Німеччина обмежить допомогу Україні найближчим часом, адже згідно з поточним бюджетним плануванням федерального уряду, грошей на це немає. 

Про це повідомляє видання Frankfurter Allgemeine Zeitung.

За даними газети, міністр фінансів Крістіан Лінднер ще 5 серпня поінформував міністра оборони Бориса Пісторіуса, що Україні буде асигнована лише та допомога, яка уже була затверджена, жодні інші заявки не будуть схвалені.

У п'ятницю керівник Комітету оборони Бундестагу Німеччини Маркус Фабер заявив, що Німеччина може передати Україні броньовані транспортні машини "Fuchs" і танки "Leopard-2". 

"Наразі ми віддали 5% наших Леопардів-2 і 0% наших Фухсів. Ми можемо більше - тим паче, що ми замовили 123 "Леопарди-2" і стоїмо перед рішенням щодо "Фухсів". Наша допомога має вирішальне значення в боротьбі з агресивною війною Путіна", — сказав він.

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