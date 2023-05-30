Анастасія Афіна про полон в Оленівці: “Нам забороняли рвати черешню, та її не рвали й наглядачі. Ягоди просто гнили на дереві”
Анастасія Афіна про полон в Оленівці: “Нам забороняли рвати черешню, та її не рвали й наглядачі. Ягоди просто гнили на дереві”
Речник Повітряних сил прокоментував російський обстріл аеродрому на Хмельниччині
Речник Повітряних сил прокоментував російський обстріл аеродрому на Хмельниччині
Головний дипломат ЄС прогнозує новий військовий наступ Росії у найближчі місяці
Головний дипломат ЄС прогнозує новий військовий наступ Росії у найближчі місяці
САП підтвердила, що депутат Київради Трубіцин виїхав із України
САП підтвердила, що депутат Київради Трубіцин виїхав із України
Росія провела четверту за дві доби атаку на Київ. Уламки впали на будинки та авто, загинула людина, є поранені (оновлення)
Росія провела четверту за дві доби атаку на Київ. Уламки впали на будинки та авто, загинула людина, є поранені (оновлення)
У ВР напрацювали новий законопроєкт про повернення доплат військовим
У ВР напрацювали новий законопроєкт про повернення доплат військовим
Ердоган переміг. Чи зміниться зовнішня політика Туреччини
Ердоган переміг. Чи зміниться зовнішня політика Туреччини
Повернення дітей з інвалідністю в Дніпро. LB.ua не пустили в інтернат. Ми також дізналися версію польської сторони
Повернення дітей з інвалідністю в Дніпро. LB.ua не пустили в інтернат. Ми також дізналися версію польської сторони
РФ уночі вдарила по військовому обʼєкту в Хмельницькій області. Виведено з ладу 5 літальних апаратів
РФ уночі вдарила по військовому обʼєкту в Хмельницькій області. Виведено з ладу 5 літальних апаратів
ГоловнаЕкономікаДержава

"Укренерго" з'ясовує причину масових відключень світла

Аварійні відключення сталися у столиці, Київській, Кіровоградській областях, Харкові, Дніпрі, Одесі, Полтаві, Сумах, Запоріжжі, Вінниці.

"Укренерго" з'ясовує причину масових відключень світла
Фото: 7dniv.info

"Укренерго" розпочало розслідування через масові аварійні відключення світла в Україні 30 травня. 

Про це повідомляє пресцентр "Укренерго".

За попередніми даними, близько 13:00 в Україні аварійно відключилися декілька магістральних високовольтних ліній. Через це спрацювала автоматика, були знеструмлені споживачі у декількох областях.

Зараз енергетики заживляють споживачів, світло обіцяють відновити у найближчі години.

"Розпочато розслідування причин інциденту. Окремо наголошуємо, що відключення відбулися через технічні причини та не пов’язані з дефіцитом потужності в енергосистемі", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що аварійні відключення сталися у столиці, Київській, Кіровоградській областях, Харкові, Дніпрі, Одесі, Полтаві, Сумах, Запоріжжі, Вінниці. Крім того, світло зникло також у Молдові. Пізніше повідомили, що була відключена лінія Бєльці - Дністровська ТЕЦ через перебої у Вінницькій області.

Підписуйтесь на наш Google News

Нагадаємо, що через обстріли також знеструмлені прифронтові і прикордонні населені пункти у Дніпропетровській, Сумській та Харківській областях.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies