"Укренерго" з'ясовує причину масових відключень світла

"Укренерго" розпочало розслідування через масові аварійні відключення світла в Україні 30 травня.

Про це повідомляє пресцентр "Укренерго".

За попередніми даними, близько 13:00 в Україні аварійно відключилися декілька магістральних високовольтних ліній. Через це спрацювала автоматика, були знеструмлені споживачі у декількох областях.

Зараз енергетики заживляють споживачів, світло обіцяють відновити у найближчі години.

"Розпочато розслідування причин інциденту. Окремо наголошуємо, що відключення відбулися через технічні причини та не пов’язані з дефіцитом потужності в енергосистемі", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що аварійні відключення сталися у столиці, Київській, Кіровоградській областях, Харкові, Дніпрі, Одесі, Полтаві, Сумах, Запоріжжі, Вінниці. Крім того, світло зникло також у Молдові. Пізніше повідомили, що була відключена лінія Бєльці - Дністровська ТЕЦ через перебої у Вінницькій області.

Нагадаємо, що через обстріли також знеструмлені прифронтові і прикордонні населені пункти у Дніпропетровській, Сумській та Харківській областях.