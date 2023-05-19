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“Ковальська” поставить “Епіцентру” понад 10 тис. куб. м залізобетонних конструкцій Новини компаній

Група “Ковальська” уклала угоду на постачання залізобетонних конструкцій загальною вартістю понад 200 млн грн.

“Ковальська” поставить “Епіцентру” понад 10 тис. куб. м залізобетонних конструкцій
Фото: novynar.com.ua

Проєктування та постачання залізобетонних конструкцій відбудеться в межах проєкту будівництва нового логістичного центру компанії «Епіцентр» у місті Хмельницький. За контрактом «Ковальська» виготовить і доставить залізобетонні конструкції для зведення об’єкта площею забудови 51 396 кв. м.

Зокрема будуть виготовлені фундаментні стакани, колони, балки перекриття й покриття (в тому числі балки довжиною 24 м), покрівельні прогони, круглопустотні плити перекриття товщиною 400 мм та цокольні панелі. Через масштаб проєкту до роботи залучать потужності чотирьох київських заводів групи «Ковальська», а також власний парк негабаритної техніки (балковози та тягачі). Загальна сума контракту – 205 млн гривень.

«Технологія зведення споруд каркасного типу зі збірного залізобетону дає можливість швидко будувати промислові об’єкти різного призначення, зокрема складської, торговельної інфраструктури. Цей проєкт – чіткий сигнал, що приватний бізнес та інвестиції українських компаній є ключовою рушійною силою у швидкому відновленні економіки України», – прокоментував генеральний директор групи «Ковальська» Сергій Пилипенко.

У «Ковальській» також зазначили, що проєкт для «Епіцентру» став найбільшим комплексним замовленням залізобетонних конструкцій від початку повномасштабного вторгнення.

«Попри складні часи «Епіцентр» продовжує інвестувати значні кошти та реалізовувати масштабні проєкти в регіонах України. Одним з таких стане будівництво нового логістичного центру компанії в Хмельницькому, який буде введено в експлуатацію вже у 2024 році. Загалом «Епіцентр» проінвестує в будівництво ЛЦ близько $57 млн. Це дозволить нам створити понад 1000 нових робочих місць, покращити ефективність логістики та оперативно забезпечувати клієнтів торговельних центрів компанії всіма необхідними товарами», – підкреслив генеральний директор ТОВ «Епіцентр К» Петро Михайлишин.

Додаткова інформація:

Промислово-будівельна група «Ковальська» – найбільший в Україні виробник будівельних матеріалів та один із провідних девелоперів. Продукція компанії представлена низкою брендів, зокрема «Бетон від Ковальської», тротуарна плитка «Авеню» та будівельні суміші Siltek. Підприємства здійснюють повний цикл робіт від видобутку сировини, виготовлення продукції до зведення споруд різноманітного призначення. Станом на травень 2023 року виробничі потужності компанії працюють у Київській, Житомирській, Львівській, Чернігівській областях. У Херсонській області завод з виробництва газобетону не працює з моменту окупації.

Група компаній «Епіцентр» — це омніканальна екосистема, яка об’єднує торговельні мережі «Епіцентр» та «Нова лінія», інтернет-магазин epicentrk.ua, агрохолдинг «Епіцентр-Агро», заводи з виробництва керамічної плитки Epicenter Ceramic Corporation, деревообробне підприємство ЦБМ «Осмолода» та логістичні потужності. Група є лідером українського ринку роздрібної торгівлі, а також одним із найбільших інвесторів та платників податків в Україні. Інвестиційні плани «Епіцентру» на 2023-2025 роки передбачають вливання в українську економіку до $1,9 млрд.

Юлія Чудновець, Директор департаменту зі зв'язків з громадськістю, тел.: 067-422-79-19

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