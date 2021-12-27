“Тисячою за вакцинацію” скористалися 6,5 млн українців

Програмою єПідтримка, у межах якої повністю вакциновані українці отримують 1 тисячу грн, скористалися 6,5 млн людей.

Про це повідомила Міністр економіки Юлія Свириденко.

5,5 млн людей сформували заявки, а на реалізацію проекту вже спрямовано 3 млрд грн.

Міністр нагадала, що в наступному році програма буде вдосконалена. “Зокрема, з’явиться можливість для людей віком 60+ купувати ліки за отримані в рамках допомоги кошти”, – сказала Свириденко.

Подальше вдосконалення програми залежатиме від попиту і від того, які галузі потребуватимуть державної допомоги. “В майбутньому ми зможемо легко підлаштувати її під потреби економіки та нові виклики. Це частина нашої нової економічної політики, в основі якої – стимулювання попиту через допомогу людям”, – повідомила міністр.

Нагадаємо, кожен, хто щепився двома дозами вакцини, має можливість через реєстрацію в сервісі «Дія» отримати від держави 1000 грн і витратити їх на книжки, відвідування театру чи кінотеатру, квитки на літак чи потяг, абонемент до фітнес-клубу.

До програми "єПідтримка" наразі залучено шість банків. Це "Монобанк", "ПриватБанк", "А-Банк", "Укргазбанк", "Альфа Банк", "Ощадбанк".

Ще 13 українських банків готуються долучитися до послуги.