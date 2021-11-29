​Дорсі піде з посади гендиректора Twitter

Засновник соціальної мережі Twitter Джек Дорсі піде з посади генерального директора компанії, повідомило в понеділок американське видання CNBC з посиланням на власні джерела.

45-річний бізнесмен зараз одночасно керує Twitter і платіжною системою Square.

Один із акціонерів Twitter, компанія Elliott Management, ще в 2020 році домагалася відставки Дорсі з посади генерального директора соцмережі, але тоді її так і не відбулося. Засновник Elliott Management, інвестор Пол Сінгер ставив під сумнів здатність Дорсі нормально керувати обома компаніями одночасно і вимагав звільнити одну посаду.

Хто стане наступником Дорсі, поки що не відомо.

Після повідомлень про його відставку акції компанії підскочили на 10%.

Джек Дорсі заснував Twitter у 2006 році у віці 29 років. Через три роки він створив сервіс з обробки електронних платежів Square, яка зараз активно робить ставку на криптовалюти. У раду директорів Square входить репер Jay-Z, з яким Дорсі пов'язують дружні стосунки.

Дорсі займає 173 місце з $11,8 млрд у рейтингу Forbes станом на весну 2021 року.