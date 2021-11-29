Китайські інвестори "Мотор Січі" збільшили суму позову проти України до $4,5 млрд
Китайські інвестори "Мотор Січі" збільшили суму позову проти України до $4,5 млрд
Зеленський відповів на петицію Стерненка про заборону на в'їзд для громадян Росії
Зеленський відповів на петицію Стерненка про заборону на в'їзд для громадян Росії
Бутусов відреагував на відкриття проти нього кримінальної справи
Бутусов відреагував на відкриття проти нього кримінальної справи
На 7-му блоці Бурштинської ТЕС стався вибух, на 8-му спалахнула пожежа
На 7-му блоці Бурштинської ТЕС стався вибух, на 8-му спалахнула пожежа
Померла заступниця Міністра освіти Любомира Мандзій
Померла заступниця Міністра освіти Любомира Мандзій
ДБР порушило справу після оприлюднення журналістом Бутусовим відео у фейсбуці (оновлено)
ДБР порушило справу після оприлюднення журналістом Бутусовим відео у фейсбуці (оновлено)
У Середземному морі зафіксовано два великі десантні кораблі Росії
У Середземному морі зафіксовано два великі десантні кораблі Росії
Головний дизайнер Louis Vuitton і засновник Off-White помер у віці 41 року
Головний дизайнер Louis Vuitton і засновник Off-White помер у віці 41 року
ГоловнаЕкономікаБізнес

​Дорсі піде з посади гендиректора Twitter

Бізнесмен зараз одночасно керує Twitter і платіжною системою Square.

​Дорсі піде з посади гендиректора Twitter
Фото: EPA/UPG

Засновник соціальної мережі Twitter Джек Дорсі піде з посади генерального директора компанії, повідомило в понеділок американське видання CNBC з посиланням на власні джерела.

45-річний бізнесмен зараз одночасно керує Twitter і платіжною системою Square.

Один із акціонерів Twitter, компанія Elliott Management, ще в 2020 році домагалася відставки Дорсі з посади генерального директора соцмережі, але тоді її так і не відбулося. Засновник Elliott Management, інвестор Пол Сінгер ставив під сумнів здатність Дорсі нормально керувати обома компаніями одночасно і вимагав звільнити одну посаду.

Хто стане наступником Дорсі, поки що не відомо.

Після повідомлень про його відставку акції компанії підскочили на 10%.

Джек Дорсі заснував Twitter у 2006 році у віці 29 років. Через три роки він створив сервіс з обробки електронних платежів Square, яка зараз активно робить ставку на криптовалюти. У раду директорів Square входить репер Jay-Z, з яким Дорсі пов'язують дружні стосунки.

Дорсі займає 173 місце з $11,8 млрд у рейтингу Forbes станом на весну 2021 року.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також