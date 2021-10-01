В Україні збудують 4 нових арени для Євробаскет-2025

Про це йшлося на зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом Міжнародної федерації баскетбольних асоціацій Європи.

Україна подала заявку на проведення у 2025 році чоловічого чемпіонату Європи з баскетболу серед національних збірних (Євробаскет-2025) і починає готувати інфраструктуру для прийому змагань такого рівня.

Про це йшлося на зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом Міжнародної федерації баскетбольних асоціацій Європи (ФІБА Європа) Тургаєм Демірелем, повідомляє пресслужба Глави держави.

«Для мене це дуже важлива зустріч, тому що спорт, і зокрема Євробаскет, – це зараз один з важливих пріоритетів для держави. Крім того, такі події та перемога в боротьбі за право їх проводити об’єднують націю», – заявив президент Володимир Зеленський.

Для проведення чемпіонату Європи з баскетболу вже на початку наступного року почнеться будівництво спортивних арен у Києві, Дніпрі, Львові та Одесі, повідомив у Facebook координатор програми «Велике будівництво», заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Сучасні баскетбольні арени стануть частиною великого пазлу новітньої спортивної інфраструктури України. Впоратися з їх будівництвом плануємо упродовж двох років», - написав Кирило Тимошенко.