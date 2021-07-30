НБУ прогнозує інфляцію більше 11% восени

Національний банк вважає, що інфляція в Україні ростиме ще кілька місяців і на кінець третього кварталу вийде на рівень 11,2%.

Про це повідомляється у свіжому інфляційному звіті НБУ.

"Інфляція сягне піку восени цього року на тлі високих світових цін, подальшого відновлення внутрішнього попиту та низької бази порівняння, після чого почне знижуватися", - заявили в Нацбанку.

Регулятор думає, що інфляція падатиме так само швидко, як збільшувалась, і вже у другому півріччі 2022 року повернеться до цілі 5%. "Цьому сприятимуть посилення монетарної політики, високі врожаї, корекція світових цін на сировинні товари та вичерпання ефектів низької бази порівняння минулого року", - пояснили в Нацбанку.

За підсумками 2021 року інфляція становитиме 9,6%.

Нагадаємо, що 22 липня НБУ підвищив облікову ставку з 7,5% до 8% у зв'язку з високою інфляцією і планує ще раз підвищити її восени.