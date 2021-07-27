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Шулявський міст подорожчав вдвічі до 2 мільярдів гривень

Мерія Києва оголосила про перезапуск скандальної реконструкції.

Шулявський міст подорожчав вдвічі до 2 мільярдів гривень
Фото: kyivcity.gov.ua

Київська міська державна адміністрація 21 липня перезатвердила проєкт реконструкції транспортної розв'язки на перетині проспекту Перемоги з вулицею Гетьмана (Шулявський міст).

Про це повідомляється на сайті КМДА.

Він передбачає реконструкцію протягом восьми місяців, а її загальна вартість виросла з 1,05 млрд гривень майже до 2 млрд.

Нагадаємо, у 2018 році сума підряду, виставленого на тендер, становила трохи менше за 600 млн гривень. 7 жовтня 2019 року голова Київської міськадміністрації Віталій Кличко підписав новий проєкт реконструкції Шулявського шляхопроводу з кошторисною вартістю 1,05 млрд гривень.

Проте його заступник Микола Поворозник ще взимку 2020 року говорив, що цієї суми недостатньо.

У 2017 році після руйнування частини Шулявського шляхопроводу КМДА оголосила про намір закрити його на реконструкцію. Роботи стартували навесні 2019 року, а наприкінці грудня проїзд по ньому відкрили.

Будівництво всіх з'їздів досі не завершено.

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