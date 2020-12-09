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​Кабмін погодив на приватизацію 18 підприємств "Укроборонпрому", а одне - передав Міноборони

Загальна вартість активів цих об'єктів - 280,6 млн гривень.

​Кабмін погодив на приватизацію 18 підприємств "Укроборонпрому", а одне - передав Міноборони
Фото: wikipedia.org

Кабінет міністрів погодив передачу Фонду державного майна для подальшої приватизації 18 об'єктів державного концерну "Укроборонпром", а один об'єкт - "Українська авіаційна транспортна компанія" - передав Міністерству оборони.

Відповідне рішення затвердили на засіданні 9 грудня.

У проєкті постанови зазначається, що загальна вартість активів цих об'єктів станом на 1 липня 2020 року - 280,6 млн гривень.

При цьому, за перше півріччя 2020 року підприємства зазнали збитків на суму 14,9 млн гривень, а заборгованість із виплати зарплати станом на 1 липня 2020 року становила 7,6 млн гривень.

Згідно з проєктом постанови Кабміну, два об'єкти (київський "Науково-дослідний інститут "Квант" і херсонський завод "Судмаш") передаються в управління державі. Ще 16 підприємств готові для подальшої приватизації

Перелік об'єктів оприлюднив у своєму Telegram-кагалі нардеп Олексій Гончаренко, який брав участь у засіданні.

Нагадаємо, раніше в уряді ініціювали виведення шести підприємств зі складу "Укроборонпрому".

У 2021 році планується, що держконцерн припинить існування. Натомість утворять холдингові компанії.

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