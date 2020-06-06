​Набсовет Укрэксимбанка отреагировал на звонок Зеленского главе правления банка

Банк будет решать дела, как "здравомыслящий человек" решал бы свои.

Наблюдательный совет Укрэксимбанка отреагировал на звонок президента Владимира Зеленского главе правления банка Евгению Мецгеру.

В заявлении говорится, что "контроль за эффективностью работы правления является исключительной компетенцией наблюдательного совета банка, а не акционера или любого другого политического органа".

Наблюдательный совет заявил, что понимает финансовые трудности бизнеса, пострадавшего от ограничительных мер, введенных на время карантина, поэтому открыт к обращениям клиентов банка.

В то же время набсовет заявил, что руководство банка в первую очередь обязано действовать в интересах, "то есть подходить к решению дел банка так же, как «здравомыслящий человек» подходил бы к решению своих собственных дел".

Также в заявлении указывается на "обязанность лояльности", которая исключает возможность отдельных членов исполнительного или наблюдательного органа действовать в собственных интересах или интересах другого физического лица или группы за счет банка и акционеров.

Напомним, что 3 июня Зеленский позвонил председателю правления убыточного Укрэксимбанка Евгению Мецгеру и дал ему поручение позволить бизнесу, который пострадал от карантина, год не погашать свои кредиты.