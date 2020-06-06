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​Набсовет Укрэксимбанка отреагировал на звонок Зеленского главе правления банка

Банк будет решать дела, как "здравомыслящий человек" решал бы свои.

​Набсовет Укрэксимбанка отреагировал на звонок Зеленского главе правления банка
Фото: Depositphotos/Alex-ko

Наблюдательный совет Укрэксимбанка отреагировал на звонок президента Владимира Зеленского главе правления банка Евгению Мецгеру.

В заявлении говорится, что "контроль за эффективностью работы правления является исключительной компетенцией наблюдательного совета банка, а не акционера или любого другого политического органа".

Наблюдательный совет заявил, что понимает финансовые трудности бизнеса, пострадавшего от ограничительных мер, введенных на время карантина, поэтому открыт к обращениям клиентов банка.

В то же время набсовет заявил, что руководство банка в первую очередь обязано действовать в интересах,  "то есть подходить к решению дел банка так же, как «здравомыслящий человек» подходил бы к решению своих собственных дел".

Также в заявлении указывается на "обязанность лояльности", которая исключает возможность отдельных членов исполнительного или наблюдательного органа действовать в собственных интересах или интересах другого физического лица или группы за счет банка и акционеров.

Напомним, что 3 июня Зеленский позвонил председателю правления убыточного Укрэксимбанка Евгению Мецгеру и дал ему поручение позволить бизнесу, который пострадал от карантина, год не погашать свои кредиты.

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