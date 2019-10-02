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Кабмин перевел продажи имущества банкротов с СЕТАМ на "Prozorro.Продажи"

"Людьми, которые работали с СЕТАМ, должны интересоваться органы".

Кабмин перевел продажи имущества банкротов с СЕТАМ на "Prozorro.Продажи"
Фото: Lb.ua

Кабинет министров решил продавать имущество банкротов через систему электронных торгов "Prozorro.Продажи".

Об этом на брифинге по итогам заседания правительства в среду сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Есть такая процедура, как банкротство. В этих процедурах есть много имущества, которое распределялось непрозрачно. Таким образом, кредиторы, права кредиторов не были защищены. Сегодня мы приняли решение, что все это арестованное имущество, если будет продаваться, будет продаваться через интернет-площадку, к которому есть доверие. Эта интернет-площадка называется Prozorro.Продажи", - сказал Гончарук.

По его словам, правительство решило использовать для продажи арестованного имущества другую систему из-за того, что к ранее использовавшейся системе СЕТАМ нет доверия. "Я думаю, что людьми, которые работали с СЕТАМ, должны интересоваться правоохранительные органы", - сказал премьер.

По его словам, использование "Prozorro.Продажи" позволит сократить процедуру банкротства и разморозить большое количество активов, которое годами в подвешенном состоянии.

Напомним, что государственное предприятие "СЕТАМ" входит в структуру Министерства юстиции, ГП "Прозорро.Продажи" - в структуру Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

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Источник: "Українські новини"
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