Зірка “Близькості” зіграє в новому фільмі Мирослава Слабошпицького

Британський актор, лауреат премій BAFTA і "Золотого глобуса" та номінант на "Оскар", Клайв Овен зіграє головну роль у новому фільмі Мирослава Слабошпицького "Радіоактивні". Про це повідомляє Українська Правда. Життя з посиланням на Variety та Deadline .

Актор підтвердив участь у проекті під час пресконференції кінофестивалю в Таорміні (Італія), де він отримав почесну нагороду. Деталей співпраці з українським режисером він не розповів, проте сказав, що "у захваті" від майбутньої співпраці.

У пресрелізі української кінокомпанії Sota Cinema Group зазначили, що Клайв Овен зіграє головну роль у фільмі Слабошпицького "Радіоактивні" (Radioactive) — "нуклеарному нуарі", дія якого розгортається в Чорнобильській зоні відчуження.

"Клайв – видатний актор і по-справжньому унікальна творча особистість. Я захоплююся його роботами багато років і бачив практично все, що він зробив. Тому важко передати, наскільки я був щасливий, коли він погодився зіграти головну роль у нашому фільмі. Для мене це велика честь. Мені здається, він привнесе в цього персонажа глибину, силу і людяність, які може дати тільки актор його масштабу. Я з величезним нетерпінням чекаю початку зйомок", – сказав Слабошпицький.

Зйомки стрічки "Радіоактивні" заплановано на 2027 рік. Потім творці планують фестивальну прем'єру на одному з провідних міжнародних кінофорумів та подальшу міжнародну дистрибуцію.

Фільм створюють у копродукції Німеччини, Австрії та України. Українськими продюсерами виступають Олег Кохан (SOTA Cinema Group) та Олексій Макухін (Kleos Art).

Мирослав Слабошпицький – режисер фільму "Плем'я", що здобув Гран-прі Тижня критиків Каннського кінофестивалю, приз Європейської кіноакадемії та понад сорок міжнародних нагород. Серед його останніх робіт: фільм "Орел" із Шоном Пенном, що став частиною кіноальманаху "Війна очима тварин".