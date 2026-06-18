«Музей для генія»: що феномен Івана Марчука говорить про українську культуру
«Музей для генія»: що феномен Івана Марчука говорить про українську культуру
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
​Закон про рибу: ризики для питної води й забудови берегів
​Закон про рибу: ризики для питної води й забудови берегів
Без броні. Чому українські виробники бронетехніки говорять про відсутність держзамовлень і що кажуть у МОУ
Без броні. Чому українські виробники бронетехніки говорять про відсутність держзамовлень і що кажуть у МОУ
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
Відео«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
Американські джазмени виступили на фестивалі в Москві, активісти вимагають скасувати їхні виступи в Штатах
Американські джазмени виступили на фестивалі в Москві, активісти вимагають скасувати їхні виступи в Штатах
ГоловнаКультура
Спецтема
CultHub

Зірка “Близькості” зіграє в новому фільмі Мирослава Слабошпицького

Британський актор, лауреат премій BAFTA і "Золотого глобуса" та номінант на "Оскар", Клайв Овен зіграє головну роль у новому фільмі Мирослава Слабошпицького "Радіоактивні". Про це повідомляє Українська Правда. Життя з посиланням на Variety та Deadline.

CultHub
Зірка “Близькості” зіграє в новому фільмі Мирослава Слабошпицького
Мирослав Слабошпицький готується до зйомок нового фільму
Фото: facebook/Myroslav Slaboshpytskiy

Актор підтвердив участь у проекті під час пресконференції кінофестивалю в Таорміні (Італія), де він отримав почесну нагороду. Деталей співпраці з українським режисером він не розповів, проте сказав, що "у захваті" від майбутньої співпраці.

У пресрелізі української кінокомпанії Sota Cinema Group зазначили, що Клайв Овен зіграє головну роль у фільмі Слабошпицького "Радіоактивні" (Radioactive) — "нуклеарному нуарі", дія якого розгортається в Чорнобильській зоні відчуження.

"Клайв – видатний актор і по-справжньому унікальна творча особистість. Я захоплююся його роботами багато років і бачив практично все, що він зробив. Тому важко передати, наскільки я був щасливий, коли він погодився зіграти головну роль у нашому фільмі. Для мене це велика честь. Мені здається, він привнесе в цього персонажа глибину, силу і людяність, які може дати тільки актор його масштабу. Я з величезним нетерпінням чекаю початку зйомок", – сказав Слабошпицький.

Зйомки стрічки "Радіоактивні" заплановано на 2027 рік. Потім творці планують фестивальну прем'єру на одному з провідних міжнародних кінофорумів та подальшу міжнародну дистрибуцію.

Фільм створюють у копродукції Німеччини, Австрії та України. Українськими продюсерами виступають Олег Кохан (SOTA Cinema Group) та Олексій Макухін (Kleos Art).

Мирослав Слабошпицький – режисер фільму "Плем'я", що здобув Гран-прі Тижня критиків Каннського кінофестивалю, приз Європейської кіноакадемії та понад сорок міжнародних нагород. Серед його останніх робіт: фільм "Орел" із Шоном Пенном, що став частиною кіноальманаху "Війна очима тварин".

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies