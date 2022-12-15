В Україні покажуть фільм-лауреат Канн “Корсет” про авістрійську імператрицю Сісі

2 лютого в українських кінотеатрах стартує прокат байопіка Марі Кройцер«Корсет» про імператрицю Австрії Єлизавету Баварську, також відому як Сісі. Про це повідомила пресслужба кінокомпанії «Артхаус Трафік».

Імператриця Сісі завжди славилася своїми красою і стилем. Саме вона задавала модні тенденції у вищих колах суспільства. Події фільму розпочинаються з Різдва 1877 року, коли імператриці виповнюється 40 років, і вона “офіційно” перебуває на порозі старості. Тоді Єлизавета розгортає хитру боротьбу за свій блискучий образ.

Офіційний український трейлер стрічки

Роль Сісі виконала Вікі Кріпс, відома з картини «Примарна нитка» Пола Томаса-Андерсона та горору «Час» М. Найта Ш'ямалана. Саме вона підштовхнула режисерку Марі Кройцер до написання сценарію. Готуючись до зйомок, акторка тренувалася їзді верхи, а також опанувала фехтування й угорську мову.

Гру Вікі Кріпс у «Корсеті» визнали найкращою в секції «Особливий погляд» Каннського кінофестивалю, де відбулася світова прем’єра стрічки. Також вона здобула головний кіноприз Європи — Премію Європейської кіноакадемії як Найкраща європейська акторка. Австрія висунула «Корсет» на здобуття Премії «Оскар» у категорії «Найкращий міжнародний фільм».

Покази в Україні пройдуть за підтримки Австрійського бюро кооперації у Львові та Австрійського культурного форуму в Києві.

Нагадаємо, продюсери України отримали нагороду European Film Awards. На знак підтримки, нагороду передадуть в Музей кіно Довженко-Центру.