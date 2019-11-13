HBO хочет снять спецэпизод "Друзей"

Переговоры уже в процессе, однако сделка еще далека от завершения.

Стриминговий сервис HBO Max ведет переговоры со сценаристами сериала «Друзья» и главными актерами о съемках специального эпизода. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По информации источников издания, сделка еще далека от завершения, и если все сложиться успешно, то в ней будут учавствовать все шестеро главных актеров — Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лайза Кудроу, Мэтт Леблан, Мэтью Перри и Дэвид Швимер, а также сценаристы Дэвид Крейн и Марта Кауфман.

HBO Max и продюсеры WBTV отказались от комментариев.

На данный мент сериал «Друзья» транслируют на Netflix, однако вскоре он покинет этот сервис и по контракту перейдет на HBO Max, который планируют запустить в 2020 году.

Источники издания также сообщили, что WarnerMedia платила 85 миллионов долларов в год в течение пяти лет, чтобы вернуть права на потоковое вещание «Друзьям» для своей собственной платформы.

Со своей стороны, Netflix заплатил от 80 млн. до 100 млн. долларов, чтобы держать сериал на своей платформе в 2019 году.

Напомним, в августе этого года создатели телесериала "Игра престолов" ушли из НВО и заключили многолетний контракт с Netflix на $ 200 млн.

Отмечается, что создатели сериала Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайс еще обсуждали сотрудничество с Disney и Amazon, однако после продолжительных переговоров решили присоединиться к Netflix.