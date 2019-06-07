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Под кинотеатром "Киев" проходит акция протеста (обновлено)

Активисты требуют от нового арендатора не занимать кинотеатр до решения суда.

Под столичным кинотеатром "Киев" собралась акция протеста – активисты собрались с требованием войти в помещение.

Как сообщает корреспондент LB.ua, все собравшиеся стоят снаружи здания, внутрь никого не пускают, а люди в униформе – представители полиции и муниципальной охраны закрылись изнутри. Активисты заблокировали движение на улице Большой Васильковской с требованием к властям не заходить в помещение кинотеатра, пока не будет решения суда – бывший арендатор кинотеатра оспаривает решение КГГА не продлевать с ним договор об аренде.

Обновление, 19:45. Часть участников акции протеста пустили внутрь кинотеатра.

Обновление, 19:58. Как сообщает корреспондент LB.ua, от имени нового арендатора кинотеатра с протестующими говорил представитель КГГА. Он заявил, что предыдущих арендаторов – "Культурный центр "Кинотеатр Киев" якобы предупреждали о том, что с ними не будут автоматически продлевать договор, и об инвентаризации тоже якобы предупреждали. Заместительница директора культурного центра, Ирина Шинкаренко отрицает сказанное и говорит, что 18 июня состоится третье судебное заседание по поводу кинотеатра. 

Ранее сообщалось, что в кинотеатре "Киев" Департамент коммунальной собственности города и балансодержатель кинотеатра - КП "Киевкинофильм" якобы начали инвентаризацию и обследование здания, чтобы "избежать незаконных уничтожений или повреждений имущества".

Акция под кинотеатром &quot;Киев&quot;
Фото: LB.ua
Акция под кинотеатром "Киев"

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Глава Госкино Филипп Ильенко заявил, что хаос, который происходит вокруг кинотеатра, "является следствием непродуманных действий городской власти", и что "точку в этом деле должен поставить суд".

На официальном портале столичной власти отмечалось, что бывший арендатор кинотеатра, ООО "Культурный центр Кинотеатр Киев" не пускал их представителей для проведения инвентаризации на протяжении двух месяцев – апреля и мая.

Сотрудники кинотеатра, который продолжал работу с начала января, когда у ООО истек срок договора об аренде, заявили о рейдерском захвате здания. Активисты и представители кинематографической общественности, которые приехали в кинотеатр днем, попытались зайти внутрь, но их не пустила муниципальная охрана. Известно, что в результате стычки пострадал режиссер монтажа Николай Базаркин – представители властей его скрутили и выбили зуб.

Департамент коммунальной собственности Киева не предупредил арендатора о своих намерениях не продлевать срок аренды, что является незаконным, бывшая дирекция кинотеатра подала на КГГА в суд.

В мае КГГА подписала договор с компанией "Синема Центр" об аренде помещений кинотеатра "Киев".

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