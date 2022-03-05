Культурна війна

Війна, яку ми бачимо сьогодні в Україні, є в першу чергу війною культур. У протистоянні зійшлися західна культура в особі України і традиційна російська культура в особі РФ. Пропоную розглянути ключові властивості обох культур і зрозуміти, як виник цей конфлікт, як розпочалася його поточна активна фаза, що відбувається зараз і що на нас може чекати в найближчому майбутньому.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Загалом культура є "програмою виживання" окремого індивіда та його групи і сприймається ними саме так. Коли культура перестає виконувати цю функцію, вона замінюється іншою або через поглинання, або через власну перебудову. Сучасні великі культури - це дуже великі комплекси (системи) ідей, практик, традицій, структурованих тим чи іншим чином в єдине ціле. Кожна велика культура має історичний базис - елемент, який був на самому початку розвитку культури і навколо якого структурувалися нові елементи, додані впродовж ускладнення культури. Кожна велика культура має культурне ядро - відносно невеликий комплекс тісно пов'язаних ідей, практик, традицій, який уособлює сутність культури та навколо якого структуруються інші елементи культури. Випадіння окремого елементу з ядра культури може зруйнувати його цілісність і загалом усю культуру.

Тепер розгляньмо докладно елементи (не всі), які є частиною культурного ядра західної та російської культур або напряму пов'язані з ним.

1. Картина навколишнього світу

Україна (Захід) - світ базується на загальних правилах поведінки, які забезпечують безпеку, розвиток та рівні можливості кожному.

РФ - світ складається лише з двох сил: Світового Добра (нас) і Світового Зла (їх). Між Добром і Злом існує Хаос (проміжні території), на яких відбувається постійна битва Добра зі Злом. Світове Добро так чи інакше переможе в цій битві, спочатку поглинувши Хаос, а потім і знищивши Світове Зло.

2. Ставлення до навколишнього світу

Україна (Захід) – позитивне: загальна ідея про те, що людина має покращувати світ навколо себе, набуває різних соціальних форм.

РФ – негативне: навколишній світ контролюється Злом, він неправильний, несправедливий, навіть у самій РФ, яка є Світовим Добром, але вимушена постійно страждати через атаки Світового Зла, навколишній світ не заслуговує на розвиток і має бути змінений на інший (правильний).

3. Соціальний тип

Україна (Захід) - індивідуалізм з переходом у колективізм з вибірковим гамуванням або заохоченням різних проявів індивідуалізму під час кризи.

РФ - постійний колективізм із загальним придушенням індивідуалізму.

4. Цінність життя окремої людини або групи людей

Україна (Захід) - висока, адже світ - це щось позитивне і життя людини в ньому цінне також.

РФ - низька, життя уявляється як загалом некомфортне, життя окремої людини нічого не варте (або навіть групи людей) порівняно з цінністю остаточної перемоги Світового Добра над Світовим Злом.

5. Моральні заборони (заборона на вбивство, на насильство, на обман, на крадіжку)

Україна (Захід) - універсальні, поширюються на всіх людей в усьому світі та є в першу чергу вибором окремої людини в соціумі (самопідтримувані), загалом потребують меншого поліцейського апарату від держави для їх упровадження.

РФ - виняткові, поширюються лише на тих, хто на стороні Світового Добра; насильство, обман, крадіжка дозволені та героїзуються, коли вони спрямовані на знешкодження або знищення агентів Світового Зла; загалом потребують більшого поліцейського апарату від держави для їх упровадження.

6. Мислення

Україна (Захід) - загалом раціональне, будується на аналізі реального світу, не відкидаються факти, які викликають негативне сприйняття.

РФ - частково міфологізоване, частково раціональне, з переважанням міфологізованого, особливо в період кризи; заперечує (не сприймає) реальні факти, які суперечать картині навколишнього світу.

7. Сприйняття прогресу

Україна (Захід) - інтенсивне, загалом сприймається як переконфігурація (покращення) наявних ресурсів задля їхнього більш ефективного використання, не має кінця.

РФ - екстенсивне, загалом сприймається як кількісне збільшення якогось ресурсу: взуття, станків, експорту нафти, населення, території; має абстрактний кінець, коли весь наявний ресурс має бути залучений тим чи іншим чином.

8. Сприйняття регресу

Україна (Захід) - сприймається як зниження ефективності розподілу ресурсів через допущені помилки; тимчасовий.

РФ - сприймається як кількісне зменшення наявного ресурсу; тимчасовий; кінцева перемога Добра над Злом і залучення всіх ресурсів не викликає сумнівів навіть під час регресу.

9. Ставлення до влади

Україна (Захід) - підпорядковане; влада виконує управлінські та лідерські функції, делеговані їй суспільством.

РФ - сакральне; влада втілює собою Вселенське Добро, персоніфікує його; будь-які дії та рішення влади за замовчуванням є правильними; критика влади сприймається як співпраця зі Злом.

10. Домінантний тип організації

Україна (Захід) - горизонтальні (демократичні); будуються на договорах між учасниками організації; ініціатива знизу заохочується.

РФ - вертикальні (ієрархічні); будуються на беззастережному виконанні наказів згори; ініціатива знизу загалом забороняється.

Розуміючи культурні коди сторін конфлікту, спробуємо відповісти на питання цієї війни.

- Як виник цей конфлікт?

Росія десятиріччями заперечувала тим чи іншим чином існування незалежної України. Визнання незалежної України сприймається носіями російської культури як зрада саме тому, що це описує регрес після розпаду СССР, як щось постійне, а не тимчасове. Для них це повний відхід від правильної картини світу з його поділом на Добро та Зло, або в радикальному варіанті як перемога Зла. Єдиний тип незалежності України, з яким погоджуються росіяни, - це "Україна на боці Добра": повністю підпорядкована Росії, без окремої або навіть у чомусь відмінної культури від Росії.

Україна натомість є незалежною державою та прагне зберегти і свою незалежність, і свою західну культуру.

Протистояння цих ідей і призвело до конфлікту.

- На чому базувалася загальна ідея військової операції Росії?

* На уявленні про Україну як щось проміжне між Заходом і Росією.

* На уявленні про українську культуру як щось здебільшого. російське з невеликим прошарком західної культури згори

* На уявленні про те, що ні Україна, ні український народ не мають суб'єктності (реальними суб'єктами є тільки Добро та Зло, всі решта - тільки їхні агенти).

* На переконанні, що інші західні країни не будуть втручатися в конфлікт через наявність у Росії ядерної зброї.

- Яким був план військової операції Росії?

1. Користуючись тактичною раптовістю, знищити систему військового управління України.

2. Оточити основні сили спротиву в Києві, Харкові та на Донбасі.

З. За рахунок деморалізації та масової підтримки проросійського українського населення здобути капітуляцію українського вищого політичного керівництва, не завдаючи великих втрат інфраструктурі і населенню.

4. Фізично знищити більшу частину української еліти.

5. Запровадити жорсткий окупаційний режим.

- Яким був розвиток російської військової операції?

З наведених вище ідей і планів російського керівництва спрацювали лише дві - переконання в тому, що Захід не буде втручатися в конфлікт, і ставка на тактичну раптовість нападу. Усе інше виявилося маренням. Україна показала, що вона не є чимось проміжним між Заходом і Росією. Україна довела, що вона є повністю західною країною і за мораллю, і за організацією, і за мисленням. Україна стала лідером західного світу через те, що всі інші лідери зараз не спроможні виконувати свою функцію. Через те, що війна як ідейно, так і методично базувалася на хибних ідеях і планах, у перші два дні ми бачили повну поразку російських військ на всіх напрямках. Після усвідомлення Росією реальної ситуації план було змінено.

- Яким є новий план російської військової операції?

Оскільки тепер російське вище військово-політичне керівництво усвідомило, що Україна є частиною Заходу і західної культури, ба навіть більше – зараз вона є лідером Заходу, то нова ціль війни - фізичне руйнування України, знищення українців для створення великої міграційної хвилі та депопуляції України, фізичне знищення всієї української еліти, приниження Заходу через показове знищення його лідера, запровадження нового світового ладу, в якому переможена західна культура не матиме великого значення.

- Що нас може очікувати в найближчому майбутньому?

Через те, що наявних російських військ недостатньо для виконання нових планів, найближчим часом ми можемо очікувати початку мобілізації російського суспільства на Останню Війну зі Злом, героїзацію полеглих в Україні росіян, розширення уявлення про активного ворога та війну на весь західний світ з пропагандою у стилі "Фашистське керівництво Фінляндії хоче приєднати свою країну до НАТО", "Пронацистське керівництво Німеччини постачає зброю українським неонацистам", "В Україні сьогодні було знищено 9 нацистських підрозділів героїчною Кантемирівською дивізією" й інше. А найголовніше - масових злочинів проти людяності в бік українців: це вже відбувається і буде наростати то більше, що глибшим буде усвідомлення серед російських військових того, що вони воюють не на "проміжній території", а на території, повністю "захопленій" Злом, де кожен є його агентом, адже це зніме моральні запобіжники на будь-яке насильство.

- Як діє Україна?

Для здобуття перемоги Україна зараз використовує перш за все переваги західної культури:

* створюється багато горизонтальних зв’язків задля допомоги військовим і цивільним, які охоплюють не тільки Україну, а й весь західний світ, адже Україна зараз є його лідером;

* українське керівництво вже використовує лідерство України задля забезпечення держави всім необхідним від інших західних урядів, надалі цей вплив буде тільки зростати;

* заохочується ініціатива знизу звичайних громадян для будь-якої допомоги Українській армії: чи то розвідка, чи диверсії на російських комунікаціях, чи навіть знищення окремих батальйонів російської армії, як це відбулося біля Гадяча.

Поразка України буде загалом поразкою Заходу і його культури.

- Який прогноз україно-російської війни?

З огляду на те, якого великого значення набула Україна для всього Заходу за останній тиждень, її поразка виглядає малоймовірною в середньостроковій перспективі, але не треба недооцінювати ні загальний мобілізаційний потенціал російського суспільства, ні відсутність у нього моральних заборон на будь-які злочини проти людяності, спрямовані на ворогів (українців).

Десятий день війни, Київ.