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Хто прогавив «офіси»?

В результаті чергового корупційного скандалу, тепер вже з прокуратурою, виникає просте запитання. Особливо на фоні фото сейфів, забитих готівкою, та покупок за час війни. Ні, не логічне щодо совісті, грошей на фронт та бронювання.

Фото: СБУ

Питання в тому, що будинки, речі в будинках, автівки – усе це купувалось абсолютно легально. В салонах автомобілів. Через банківську систему. Це не принесли валізу готівки в касу салону. Ні. Спочатку ці гроші хтось поклав на рахунок. Потім з рахунка оплатив покупку.

А тепер оцініть рівень безкарності та бездіяльності фінансового моніторингу, який мав це побачити – і не побачив. І це лише по фігурантах справи, яка стала відома. А по всіх інших десятках, якщо не сотнях покупок автівок вартістю від 100 тис євро? Думаєте, там якась інша картина та інші люди? Безумовно, тут будуть реальні бізнесмени, як старої, так і нової формації. Одиниці. На фоні всіх інших «хлопчиків», які працюють на «офіси».

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Здавалося б, це так просто та логічно – в салонах отримати інформацію про придбання (або в МВС щодо постановки нових автівок на облік) та звірити з офіційними доходами. Це ж має робити податкова, економічна частина СБУ та поліції, БЕБ, ДБР та в першу чергу – фінмон. Проста дія з гарантованим результатом. Але ні.

Простіше зупинити роботу виробника дронів. Або обшуками сповільнити реальний бізнес. Або просто максимально ускладнити людям життя обмеженням на транзакції рідним за кордон. Це і є той самий «пил в очі».

Тому наслідком і реакцією на вже доконаний крах Генпрокуратури мав би стати тотальний посилений контроль з боку всіх названих органів. Це мало би стати питанням посад для профільних керівників і окремим дорученням президента з публічним звітом щотижня.

Проте щось мені підказує, що так не буде. Буде знову переконання суспільства, що президент знову не знав, що його призначенці – корупціонери та злочинці. Знову підвели та обманули. Але можна прямо зараз, одним махом, за кілька місяців не просто навести лад та знайти додаткові гроші в бюджет, а й покласти край офісним шахраям та очистити імідж країни.

Єдине – не забути закрити кордони до старту чистки. Щоб не було як завжди – поповнення «опозиції» в екзілі.

Інші дописи блогу:
Петро Андрющенко Петро Андрющенко , керівник Центру вивчення окупації
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