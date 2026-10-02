700 тисяч американців вже взяли участь у проміжних виборах за понад місяць до дня голосування

Завдяки системі голосування поштою, з якою намагається боротися президент Дональд Трамп, вже понад 700 тисяч громадян США у більш ніж 30 штатах взяли участь у проміжних виборах до Конгресу - хоча до них залишився ще понад місяць.

Як пише CNN, серед тих, хто вирішив не чекати на 5 листопада, традиційно переважають люди поважного віку, яким фізично важко діставатися дільниць у день голосування. Також більш схильні до дистанційного методу волевиявлення прихильники Демократичної партії, аніж республіканці.

Серед тих, хто подав запит на отримання бюлетеню для голосування поштою, спостерігається більша активність демократів, ніж це було на виборах у 2024 році. Це хороша новина для опозиції, яка активно намагається мобілізувати свій електорат для того, щоб відібрати у республіканців більшість у Сенаті та Палаті представників.

Перші статистичні дані ще не дають змоги говорити про впевнену перемогу демократів: зрештою, принцип таємного голосування ніхто не скасовував, а у прихильників президента та його однопартійців є можливість змінити тенденцію ближче до самого дня виборів. Проте вища активність виборців опозиції натякає на важку боротьбу для Білого дому за збереження повноти влади.