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Reuters: до Москви прилетів американський військовий літак

У Кремлі заявили медіа, що не знають про мету візиту.

Reuters: до Москви прилетів американський військовий літак
Boeing-C-17A-Globemaster-III.
Фото: AeroTime

Американський військово-транспортний літак Boeing C-17 Globemaster III у вівторок, 25 серпня, приземлився в московському аеропорту Внуково.

Дані про політ оприлюднив сервіс Flightradar24, повідомляє Reuters.

Літак із бортовим номером 07-7181, зареєстрований у США, прибув до Москви близько 07:00 за Гринвічем. Перед цим він вилетів безпосередньо з Риги, куди вирушив 23 серпня з американської авіабази Кемп-Спрінгс поблизу Вашингтона.

Reuters не зміг встановити, чи перевозив літак пасажирів або вантаж. У Кремлі заявили, що наразі не мають інформації про цей рейс. Там також не повідомили, з якою метою американський військовий літак прибув до російської столиці.

Останній відомий прямий переліт американського літака з Європи до Росії відбувся у січні цього року. Тоді до Москви прилітали спецпредставник президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер для переговорів із Владіміром Путіним щодо війни проти України.

Минулого тижня у Кремлі також заявляли, що не мають інформації про можливий новий візит американських предаставників до Москви.

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