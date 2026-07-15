Сьогодні країни Європейського Союзу погодилися продовжити тимчасовий захист громадянам України до 4 березня 2028 року, виняткового для тих людей, які підтвердять, що не порушують військові зобов'язання перед державою.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сайт Ради ЄС.

"Сьогодні ми вирішили продовжити статус захисту, який ми надаємо тим, хто рятується від війни, ще на один рік, до березня 2028 року.... Визнаючи як необхідність захисту переміщених осіб, так і необхідність України захищатися від незаконної війни Росії, країни ЄС погодилися, що тимчасовий захист має надаватися лише тим, хто виконує свої військові зобов'язання в Україні", – йдеться в повідомленні.

Міністр юстиції, внутрішніх справ та міграції Ірландії Джим О'Каллаган пояснив, що це обмеження застосовуватиметься лише до нових заявників на тимчасовий захист і не стосуватиметься тих, хто вже ним користується.

Для того, щоб отримати тимчасовий захист, українські біженці повинні будуть довести виконання своїх військових зобов'язань. Наприклад, це можна зробити, пред'явивши паспорт зі штампом про виїзд, наданим українською владою, який підтверджує, що вони виїхали з України легально і, таким чином, не порушують військові зобов'язання. Це також можна зробити, пред'явивши документ у паперовому або електронному форматі, який підтверджує звільнення від військових зобов'язань або їх виконання.