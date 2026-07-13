Франція планує викликати російського посла в Парижі через кібератаки

Париж раніше звинувачував Москву у здійсненні кібершпигунства проти країни.

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Париж викличе російського посла найближчими днями через ймовірну кампанію кіберхакерства, яку Росія здійснила проти європейських країн, зокрема Франції.

Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, пише Reuters.

“Сьогодні ми публічно засудимо широкомасштабну кіберкампанію, проведену Росією, метою якої було здійснення саботажу та шпигунства проти десятка країн”, – сказав Барро в ефірі BFM TV.

За його словами, російського посла у Франції викличуть найближчими днями.

Уряд Франції раніше звинувачував Москву у здійсненні кібератак проти країни.