Франція планує викликати російського посла в Парижі через кібератаки

Париж викличе російського посла найближчими днями через ймовірну кампанію кіберхакерства, яку Росія здійснила проти європейських країн, зокрема Франції.
Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, пише Reuters.
“Сьогодні ми публічно засудимо широкомасштабну кіберкампанію, проведену Росією, метою якої було здійснення саботажу та шпигунства проти десятка країн”, – сказав Барро в ефірі BFM TV.
За його словами, російського посла у Франції викличуть найближчими днями.
Уряд Франції раніше звинувачував Москву у здійсненні кібератак проти країни.
- Раніше стало відомо, що Євросоюз запровадив санкції проти дев'яти осіб та чотирьох організацій через російське кібершпигунство та саботаж. Ця діяльність включала проникнення в урядові мережі та саботаж критичної інфраструктури. Серед інших, мішенями стали Франція, Німеччина, Польща, Кіпр, Нідерланди, Австрія, Словаччина, Румунія та Фінляндія.
- На початку липня стало відомо, що від початку повномасштабного вторгнення фахівці Департаменту кібербезпеки СБУ нейтралізували понад 16 тисяч кібератак, здійснених Росією. Певна частина із них була спрямована проти українських медіа.