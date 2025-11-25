Президенти Фінляндії і України вранці поговорили з генсеком НАТО: "Майбутнє України має визначати Україна"

Президент Фінляндії Александер Стубб вранці провів телефонну розмову з українським президентом Володимиром Зеленським та генсеком НАТО Марком Рютте. Про це він повідомив у X.
Зеленський розповів про поточну ситуацію стосовно мирних зусиль. Робота між Україною і США триватиме.
"Майбутнє України має визначати Україна, а Європа – європейську безпеку", – сказав Стубб.
Він додав, що наступні дні є вирішальними в наших зусиллях щодо досягнення справедливого та міцного миру.
- Україна очікує на організацію візиту президента Володимира Зеленського до США, аби фіналізувати з Дональдом Трампом пункти мирної угоди.
- За словами українського перемовника, першого заступника міністра закордонних справ Сергія Кислиці, план скоротили з 28 пунктів до 19. Ключові позиції України враховані.
- Фіналізувати угоду будуть президенти України і США.
- Після перемовин України і США в Женеві 23 листопада Дональд Трамп заявив про "щось хороше" в питанні просування до миру.
- Сьогодні в ОАЕ американський генерал Дрісколл проводить перемовини із росіянами.