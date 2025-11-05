У США через аварію вантажного літака людей просять не виходити на вулицю

У міжнародному аеропорту Луїсвілля імені Мухаммеда Алі під час злету розбився вантажний літак McDonnell Douglas MD-11, який мав прямувати на Гаваї.

Як пише ABC News, екіпаж повітряного судна складався з трьох осіб, усі вони загинули. Попередньо є 11 постраждалих на землі. Губернатор штату Кентуккі заявив, що кількість жертв може зрости.

Через аварію розпочалася масштабна пожежа, у повітря здійснялися стовпи чорного диму. Влада Кентуккі оголосила, що жителям навколишніх населених пунктів не варто залишати домівки, поки триває ліквідація наслідків.

Ймовірною причиною катастрофи, за інформацією журналістів, є проблема з двигуном літака.