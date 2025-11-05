Медсестри можуть самостійно призначати ліки і мають свій менеджмент — чого нас може навчити досвід Канади
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
У США через аварію вантажного літака людей просять не виходити на вулицю

В аеропорту масштабна пожежа.

У США через аварію вантажного літака людей просять не виходити на вулицю
Фото: ABC News

У міжнародному аеропорту Луїсвілля імені Мухаммеда Алі під час злету розбився вантажний літак McDonnell Douglas MD-11, який мав прямувати на Гаваї.

Як пише ABC News, екіпаж повітряного судна складався з трьох осіб, усі вони загинули. Попередньо є 11 постраждалих на землі. Губернатор штату Кентуккі заявив, що кількість жертв може зрости. 

Через аварію розпочалася масштабна пожежа, у повітря здійснялися стовпи чорного диму. Влада Кентуккі оголосила, що жителям навколишніх населених пунктів не варто залишати домівки, поки триває ліквідація наслідків.

Ймовірною причиною катастрофи, за інформацією журналістів, є проблема з двигуном літака.  
