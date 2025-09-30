Чехія заборонила в'їзд дипломатам РФ без акредитації

Глава МЗС Чехії зазначив, що це роблять через збільшення кількості диверсій.

У вівторок, 20 вересня, чеський уряд ухвалив рішення про заборону в’їзд уросійських дипломатів і власників службових паспортів, які не мають національної акредитації.

Про це у соцмережі Х написав глава МЗС Чехії Ян Ліпавський.

"За моєю пропозицією уряд сьогодні заборонив в'їзд до Чеської Республіки російським дипломатам та власникам службових паспортів, які не мають національної акредитації Чеської Республіки. Цей захід стосується міжнародних аеропортів", – йдеться у його повідомленні.

Ліпавський зауважив, що на такий крок йдуть через збільшення кількості диверсій.

"Диверсійні операції почастішали, і ми не ризикуватимемо агентами під дипломатичним прикриттям. Ми подаємо приклад іншим країнам, і я продовжуватиму прагнути до максимально послідовних заходів на рівні всієї Шенгенської зони. Ми будемо захищати Чеську Республіку", – написав він.

