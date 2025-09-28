В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
Явка виборців на виборах у Молдові перевищила необхідний для визнання поріг

Проголосувало на виборах вже 1,39 млн осіб.

Явка виборців на виборах у Молдові перевищила необхідний для визнання поріг
Фото: EPA/UPG

Станом на 18:14 на парламентських виборах у Молдові проголосували 1,39 млн осіб, явка перевищила 46% виборців. Це перевищує мінімальний поріг у 33,33% для визнання волевиявлення. Про це йдеться на сайті ЦВУ країни.

Громадяни Молдови обирають 101 депутата на чотирирічний термін. Цьогоріч у виборах беруть участь 15 партій, 4 блоки та 4 незалежні кандидати. Вперше для діаспори запровадили можливість голосування поштою, яке охопило громадян у 10 країнах. Голосування триватиме до 21:00.

Президентка Молдови Мая Санду закликала громадян активно брати участь у виборах і закликала проголосувати за парламент, який здатний забезпечити європейське майбутнє країни.

Президент Молдови Мая Санду голосує на виборчій дільниці в Кишиневі
Фото: EPA/UPG
Президент Молдови Мая Санду голосує на виборчій дільниці в Кишиневі

Напередодні голосування блок "Об’єднання Нації" зняв свою кандидатуру на користь партії "Дія і Солідарність" (PAS), яку підтримує Санду. Водночас ЦВК анулювала реєстрацію партії "Велика Молдова", проте це рішення наразі оскаржене в суді.

У парламент пройдуть лише ті сили, які подолають встановлений бар’єр: 5% для партій, 7% — для блоків та 2% — для незалежних кандидатів.

  • Премʼєр-міністр країни Дорін Речан повідомив раніше, що виборча інфраструктура Молдови зазнала кількох кібератак протягом суботи і неділі, унаслідок не працюють майже 4 тисячі сайтів. Йдеться, зокрема, про сайт Центральної виборчої комісії, а також сайти кількох виборчих дільниць за кордоном.
  • Раніше президента Санду заявляла, що Росія розширила втручання у вибори в її країні, зокрема, охопивши діаспору за кордоном напередодні парламентських виборів. Санду підрахувала, що у 2024 році Москва витратила еквівалент 1% ВВП Молдови на втручання у вибори. 
  • Про те, що Росія веде масштабну кампанію втручання у вибори в Молдові заявляли і в Міноборони Британії.
  • Повідомлялося, що у Молдові екзитполу на парламентських виборах не проводитимуть. Востаннє екзитполи у країні проводили у другому турі президентських виборів 2020 року.
  • Більше про вибори читайте у матеріалі LB.ua "Парламентські вибори у Молдові. Політичне роздоріжжя".
