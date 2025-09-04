Високопосадовець ЄС назвала дії Ізраїлю в Газі геноцидом

Це перша з керівництва Єврокомісії, хто висунув таке звинувачення.

Виконавча віце-президентка Європейської комісії Тереза Рібера відреагувала на операцію Ізраїлю у Смузі Гази.

Про це повідомляє Reuters.

"Геноцид у Газі викриває нездатність Європи діяти та говорити єдиним голосом, навіть коли протести поширюються європейськими містами, а 14 членів Ради Безпеки ООН закликають до негайного припинення вогню", - сказала Тереза Рібера на церемонії відкриття навчального року в університеті Sciences Po у Парижі.

Минулого місяця вона сказала, що переміщення та вбивства в Газі “дуже схожі” на геноцид.

Іспанська соціалістка Тереза Рібера є другою за старшинством після президентки Урсули фон дер Ляєн. До її повноважень входять питання клімату та антимонопольного законодавства, але вона не відповідає за зовнішню політику ЄС.