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У Гаазі збираються лідери країн НАТО і запрошені гості. Порядок денний і що кажуть про Україну (онлайн)

Сьогодні відбуватимуться основні зустрічі між союзниками, а також заплановані перемовини українського й американського президентів. 

У Гаазі збираються лідери країн НАТО і запрошені гості. Порядок денний і що кажуть про Україну (онлайн)
Штаб-квартира НАТО
Фото: nato.int

У Гаазі нині розпочинається основна частина саміту НАТО. Перед початком офіційної частини деякі лідери вже встигли зробити заяви, і в них часто фігурувала Україна. Деякі цитати наводить The Guardian і Sky News.

Лідери країн НАТО і запрошені гості, 24 червня, Нідерланди
Фото: Koninklijk Huis у X
Лідери країн НАТО і запрошені гості, 24 червня, Нідерланди

Акаунт НАТО в X озвучив офіційний порядок денний на сьогодні: підвищення інвестицій в оборону, нарощування оборонної продукції та підтримка України. А лідери намагалися підкреслити, що єдність Альянсу збережена. 

Президент Дональд Трамп сказав, що попросив Альянс підвищити витрати на оборону до 5 %,

"І вони збираються підвищити до 5%, це великий стрибок – з 2 % – і багато людей не платили навіть ці 2 %, тож, я думаю, що наближаються дуже великі новини", – сказав він. 

Генсек Марк Рютте на цю репліку сказав, що "без президента Трампа цього б не сталося".

Про Україну Трамп заявив, що планує обговорити з Зеленським "його труднощі". 

"У нього є невеликі труднощі. Зеленський, він хороший хлопець. Я маю на увазі, я зустрінуся з ним сьогодні. Я не знаю. Гадаю, ми обговорюватимемо Україну", – сказав він. 

Польський президент Анджей Дуда підкреслив важливість підтримки східного флангу НАТО та продовження допомоги Україні й розширення стратегічних трубопроводів по континенту. Анджей Дуда вважає, що зміна планів НАТО – це відповідь на "російську імперіалістичну політику". 

На його думку, є два фундаментальні елементи Альянсу – єдність та 5 стаття, і з цього приводу "немає абсолютно ніяких дискусій". 

Стосовно готовності Москви напасти він сказав: "Я не очікую, що Росія готова атакувати зараз іншу країну, але в майбутньому це реальний ризик". Тому "абсолютно необхідно" у відповідь на це підвищити оборонні витрати. 

Його фінський колега Александр Стубб висловив схожі думки. Він заявив, що не має занепокоєння стосовно 5 статті, що визначає обов'язок усіх членів НАТО захищати союзника, на якого напали. 

"Думаю, що ми є свідками зміни світового порядку. Це дуже схоже на те, що ми бачили після Першої світової війни, Другої світової війни та холодної війни. І, звичайно, після Першої світової війни ми помилилися. Після Другої світової війни баланс був більш-менш правильним. А після холодної війни, я думаю, ми були інтелектуально лінивими. Нині нам треба розсортувати речі, зрозуміти, що час домінування Заходу завершився. Ми рухаємося до світу, який є більш транзакційним, більш багатополярним і більш невпорядкованим. А це означає, принаймні для такої країни, як Фінляндія, що нам потрібні близькі союзники, і нам потрібно працювати над розбудовою нашої безпеки та оборони", – сказав він.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц теж не оминув згадки Росії. Він вважає, що держави-члени погоджуються, що "ситуація із загрозами змінилася" у зв'язку з Росією, і наголосив, що збільшення витрат на оборону відбувається не "для того, щоб зробити комусь послугу, а… виходячи з нашого власного переконання, що НАТО в цілому, і особливо європейська частина, повинні робити більше".

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер наполіг на тому, що НАТО "так само актуальне та важливе, як і завжди".

Грецький прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс вважає "дуже обнадійливим, що ми всі погодилися на значне збільшення наших оборонних витрат". 

"Греція – це країна, яка наразі витрачає понад 3% на оборону, і ми постійно перевищуємо поріг у 2%, навіть у дуже складні часи економічної кризи", – сказав він. 

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре назвав цей саміт "історичним". Він також сказав, що в рамках зустрічі треба обговорити спільні зусилля для підтримки українців. 

На 15:30 за місцевим часом запланована зустріч генсека НАТО, українського президента і лідерів Франції, Німеччини, Італії, Польщі та Великої Британії. Окремо Володимир Зеленський має зустрітися з американським колегою, але це – зустріч "на полях", не включена до офіційної програми.

Лідер України розраховував поспілкуватися з Дональдом Трампом ще в Канаді на саміті Group of 7, але тоді американець поїхав достроково. 
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